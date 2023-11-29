Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, basında kendisi için “çiçeği burnunda” tabiri kullanıldığına işaret ederek, “Evet yeni bakanım ama çiçeği bir türlü bulamadım. İnşallah bulurum” dedi.

