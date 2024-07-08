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Yeni avcılara yönelik eğitim düzenleniyor

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği yeni avcı olacak kişilere Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 27 Temmuz Cumartesi günü eğitim verilecek.

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Yeni avcılara yönelik eğitim düzenleniyor
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28 Temmuz Pazar günü yapılacak sınavda başarı gösteren ve 21 yaşını doldurmuş kişilere “Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi”, 18-21 yaşarasındaki kişilere de “Öğrenci Avcı Belgesi” verilecek.
Avcı eğitimi almak isteyen kişiler kimlik kartı fotokopisi; Av Ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporu; iki adet vesikalık fotoğraf; Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi ile eğitim ve sınava başvuru için Kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na (Avcılık Federasyonu Binası) hafta için 08.30-16.30 saatleri arasında başvuru yapılabilecek.
Öğrenci avcı adaylarının 18 yaşını doldurmuş, 21 yaşından gün almamış, avcı adaylarının 21 yaşını doldurmuş olması gerektiği, eksik evraklı müracaatların işleme konulmayacağı da belirtildi.
 
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