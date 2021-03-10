Yeni aşılama yok

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, birinci doz aşılamanın durduğunu, şu an sadece 65 yaş üstü vatandaşların 2. doz aşılarının yapıldığını açıkladı





Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyonu’nda katıldığı programda 65 yaş üstü 7 bin kişinin daha ikinci doz aşısını olmadığını belirtti. Üstel, şu anda birinci doz aşıları yapmadıklarını ifade ederek sadece ikinci doz aşıların yapıldığını belirtti.

Üstel, birinci doz aşılara devam etmeleri durumunda ikinci doz için aşı eksilebileceğini belirtti. Üstel, Türkiye’den aşı gelmeye devam edeceğini kaydederek bugüne kadar Türkiye’nin KKTC’yi yalnız bırakmadığını bundan sonra da bırakmayacağını belirtti.

Üstel, halktan kurallara daha çok riayet etmesini istediğini de kaydederek bu pandemiyi halk ile beraber aşacaklarını söyledi.

Güneyden hakkımız olanın üçte biri sayıda aşıyı alabildiklerini de kaydeden Üstel, 17 sağlık merkezi ve belediyelerden de destek alarak aşıları yaptıklarını söyledi. Dijital sisteme geçerken bu düzeni tüm merkezlere yaymak istediklerini belirtti.

Üstel “Risk faktörü taşıyan esnaflar ve sektörler vardır. Türkiye ve dünyadaki kriter yaş ve kronik hasta yönündedir. Ülkemizde kronik hastaların toplam rakamı yoktur. Doktor arkadaşlarımızın yaptığı veriler neticesinde bunlara ulaşabiliyoruz. Şu anda 65 yaş üzerine baktığımızda 7 bin kişi daha 2. Faz aşı olmayan kişi vardır” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ilk iş olarak PCR test sayılarının çoğaltıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bu test sayısının daha yukarılara çekilmesi için ülkeye hızlı testler getirildiğini kaydetti.

Yeni açılacak olan iş yerlerin testlerinin hızlı kitlerle yapılacağını anlatan Üstel, PCR test merkezlerinin de arttırılacağını anlattı.

Lefkoşa merkezde 2 test yeri daha yapılacağını anlatan Üstel, daha çok kişiye ulaşmak için, bu taramaların artırılması için bu girişimi yaptıklarını anlattı.

Nalbantoğlu’ndaki PCR kapasitesinin de yeni takviyelerle, iki yeni cihaz monte ederek, PCR test sayısının 10 binlere çekilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Açılımda sektörlere getirilen bazı uygulamaların dünya standartlarında, ilgili birliklerle çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ifade eden Üstel, bu çalışmalara destek veren işletmelerin birlik başkanlarına da teşekkür etti.

Bugünden itibaren cafelerin dış mekanlarının da açılacağını kaydeden Üstel, burada da gerekli kurallara uyulması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kurallara uymayanların meslekten men edilmesine varan cezalarla karşı karşıya kalacağını anlatan Üstel, diğer işletmelerin kapalı alanlarının da açılımı için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Üstel, “Ekonomideki tahribat büyük, bu tip çalışmalarla yaraları biraz da olsun umarım sarılır. Herkesin borcu harcı var, ada ülkesiyiz ve ekonomimiz sıkıntılar içinde. Hükümet destekleri çözüm ve yeteli değil çünkü tahribat büyük. Dünya uygulamalarını örnek alıp hareket etmeli, esnafa oksijen veremeye mecburuz” dedi.



