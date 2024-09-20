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Yeni asgari ücretten kimse memnun olmadı

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Asgari ücrete yüzde 19.19 oranında yapılan artış, ne işçiyi ne de işvereni memnun etmedi. “Maaşlara zam gelmeden fiyatlar marketlerde uçtu” diyen vatandaşlar, piyasada denetim yapılmasını istedi

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Yeni asgari ücretten kimse memnun olmadı
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Asgari ücrete 5664 TL artış geldi. 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olarak belirlendi. Ancak yeni asgari ücret ne işçiyi ne de işvereni memnun etmedi.

Vatandaşlar yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından piyasada zam furyası yaşanacağına dikkat çekti.

Asgari ücretin önceki gün belirlenmesinin ardından vatandaşların sosyal medya hesaplarından tepki mesajları gecikmedi.

“Maaşlara zam gelmeden fiyatlar marketlerde uçtu. Asgari ücret 50 bin de olsa yetmez” diyen vatandaşlar, piyasada denetim yapılmasını istedi.

“Maaşlara zam yapmayın, market fiyatlarını düşürün” çağrısı yapan vatandaşlar, “Marketlerdeki bütün fiyatlara net %45 zam gelecek. Esas hırsızlığı durdurun” dedi.

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