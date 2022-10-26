“Yeni asgari ücret, yeni düzenlemeler ile hayata geçecek”

Çalışma Bakanı Taçoy: “Yerli işgücünü artırmak ve yerel iş gücünün gelirini artırma konuları gündemimizde. Yeni asgari ücreti, yeni düzenleme ile hayata geçirmek istiyoruz. 3. Dünya vatandaşları için daha farklı bir çalışma yapacağız”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ülkede çalışacak insan bulmakta zorlandıklarını ve üçüncü uyruklu insanlara yöneldiklerini söyledi. Taçoy, asgari ücrette farklı formüller üzerinde durduklarını belirtti.

Taçoy, asgari ücretle geçim sıkıntısının farkında olduklarını ifade ederek, çalışma yaşamı üzerinde çalıştıklarını ve asgari ücretin 2023 yılında değişeceğini kaydetti.

Yerli istihdam konusuna da önem verdiklerinden bu yönde çalışmalar başlattıklarını ve ülkede yeni alanlarda insanlar yetişmesine destek vereceklerini ifade eden Taçoy, hem işçinin, hem de iş verenin yanında olacak ayakları yere basan bir politika uygulayacaklarını kaydetti.

Taçoy, “Benim KKTC vatandaşını KKTC sınırları içinde çalıştırmak için bir atak yapmam lazım ve bu yönde bir çalışmam olmasını gerektiriyor. Türkiye’den birini getirebilir miyiz diye bakıyoruz ne KKTC ne de Türkiye’den den işçi bulma ve işgücü kapsamında herhangi bir yeteneğimiz yok. 3. Uyruklulara yönelik bir piyasadan bilmediğimiz insan gücünü getirip çalıştırmaya çalışıyoruz ve bir takım handikaplar ortaya çıkıyor. KKTC’ye gelip güneye gitmek isteyenlerin ayısı artıyor. Bunu da engellemek için bir takım modeller hayata geçirmemiz lazım ve tüm bunları bir bütün olarak kendi aramızda konuşuyoruz. Yerli işgücünü artırmak ve yerel iş gücünün gelirini artırma konularının hepsi gündemimizde. Aralık ayına kadar bu çalışmaları tamamlamak ve yeni asgari ücreti bu yeni düzenleme ile hayata geçirmek istiyoruz. 3. Dünya vatandaşları için daha farklı bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ARALIK AYINA KADAR BU ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Taçoy, “Asgari ücret belirlenirken benim niyetim daha farklı olacak. Çok daha farklı bir politika ile asgari ücreti belirleyeceğiz. Asgari ücreti yükselterek gideceğiz. İşveren ve tekil işverene bir teşvik veriyoruz. Bu teşvikten yararlanmak için geçmiş borçları sabitlemesi gerekir. Bu da işveren için bir aftır. Hem teşviki alacaklar hem de geçmişteki borçlarını tamamlayacaklar. Aralık ayına kadar bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

