Yeni asgari ücret net 35 bin 180 TL

Asgari ücrete hayat pahalılığı oranında, yani yüzde 19.19 oranında artış gerçekleştirildi. Yeni asgari ücret, aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olarak belirlendi

Asgari ücrete 5664 TL artış yapıldı. Önceki asgari ücret net 29 bin 516 TL iken, yüzde 19 hayat pahalılığı oranında artırılarak, 35 bin 180 TL'ye çıkarıldı. Yeni ücret, 1 Eylül itibariyle geçerli olacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olarak belirledi.

Oy çokluğuyla geçen karara, işçi ve devlet kanadı onay verdi, işveren tarafı ise toplantıya katılmadı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Toplantı saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.

İşveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi ise toplantıya katılmadı.

İşveren tarafının katılmadığı toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Gardiyanoğlu, son dört aylık hayat pahalılığının yüzde 19.19 olduğunu ve kamu çalışanlarına, emeklilere ve devletten yardım alanlara bu rakamın yansıtılacağını; aynı şekilde asgari ücrete de bu oranın yansıtılarak yeni rakamın belirlendiğini anlattı.

Gariyanoğlu, yeni asgari ücretin; saatlik 233.28 TL, günlük 1,866.27 TL, haftalık 9,331.38 TL, aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olarak belirlediğini açıkladı.

Gardiyanoğlu, asgari ücrete on günlük itiraz süresi olduğuna işaret ederek "10 gün içinde itiraz olursa masayı tekrar kurup değerlendireceğiz" dedi.

İşveren tarafı, herhangi bir artışın uygulanmamasını talep ediyordu.

SERDAROĞLU, PAHALILIĞA KARŞI DENETİM İSTEDİ

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, belirlenen yeni asgari ücretten memnun olduklarını belirterek, bir itiraz süresi olduğunu, işveren tarafının yeni asgari ücrete itiraz edip etmeyeceğini bilmediklerini ancak itiraz etmeleri halinde mücadeleye devam edeceklerini söyledi

Serdaroğlu, belirlenen yeni asgari ücretin bir anlamı olabilmesi için zamların önlenmesi ve denetimlerin yapılması gerektiğine işaret ederek, hükümetin piyasa denetimleri yapması talebinde bulundu.

Serdaroğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti, Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür etti.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada ise, Kıbrıs Türk İşveren Sendikası'nın toplantıya katılmamasını sert bir şekilde eleştirdi.

Serdaroğlu, işverenlerin zam yapma konusunda isteksiz davrandığını belirterek, "Emekçiler olarak kendilerini şiddetle kınıyoruz. öyleyse zam yaparken 10 kez düşünsünler" dedi.

Serdaroğlu, işverenlerin masalardan kaçarak hükümete tavsiyelerde bulunduklarını da dile getirerek, "Siz her şeye zam yapacaksınız, sonra da hak vermemek için masalardan kaçıp hükümete tavsiye vereceksiniz. Zam yapmasınlar, enflasyonu engellesinler o zaman artış da vermesinler! Biz dilenci değiliz" dedi.

Serdaroğlu, işçilerin haklarının bir lütuf gibi sunulmasına da karşı çıkarak, "Kimse kusura bakmasın, bize ceplerinden para vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Asgari ücretin maaş artışı olmadığını söyleyen Serdaroğlu, “Bu ücret, hayat pahalılığından dolayı bizim ödediklerimizin maaşlara yansıtılmasıdır” dedi.

Öte yandan işçi tarafının bir iddiasına göre işveren ve devlet, UBP kurultayı için "kapalı kapılar ardında anlaşmış durumda."

İddiaya göre, kurultayın ardından işveren artışa itiraz edecek ve itiraz, devlet - işveren oylarıyla onaylanacak.