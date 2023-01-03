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Yeni asgari ücret 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt ....

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı.

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Yeni asgari ücret 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt ....
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı. Yeni asgari ücret 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt olarak belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2023’ün ilk asgari ücretini  11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt olarak onayladı. Yeni asgari ücret ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. 
 
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