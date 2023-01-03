Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı. Yeni asgari ücret 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2023’ün ilk asgari ücretini 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt olarak onayladı. Yeni asgari ücret ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

