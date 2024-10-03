Meme kanserine yakalanan 30 yaşındaki Zamira Jumayeva, yaşadıklarını anlattı: “Süreç çok kötüydü. Saç, kaş, kirpik ne varsa döküldü. Alerjilerim oldu... Çirkinleştim. Yemek yiyemiyor, odamdan çıkmıyordum. O günleri hatırlamamak için o döneme ait tüm fotoğrafları da sildim.”

30 yaşındaki Zamira Jumayeva, Beyaz Rusya’da diş hekimliği okuduğunu, 2019’da çalışmak için Kıbrıs’a geldiğini, meme kanseri tanısını pandemi döneminde, 26 yaşındayken aldığını söyledi.

“Göğsümde yumurtadan daha büyük bir şişlik vardı. Onu bu kadar büyüyene kadar nasıl fark edemedim diye kendime de çok kızdım” diyen Jumayeva, şunları paylaştı:

“Pete girdim, göğsümdeki kanser koltuk altıma ve omurgama sıçramış. Hemen operasyon yapmadılar. Bir sene tedavi aldım. Süreç çok kötüydü. Saç, kaş, kirpik ne varsa döküldü. Alerjilerim oldu... Çirkinleştim. Yemek yiyemiyor, odamdan çıkmıyordum. O günleri hatırlamamak için o döneme ait tüm fotoğrafları da sildim.”

Bir senenin sonunda küçülen kitleyi ameliyatla aldıklarını, genetik testi negatif çıktığı için memeye dokunmadıklarını söyleyen Zamira Jumayeva, şöyle devam etti:

“Bu yılın başında, manevi babamı aniden kaybettik. Benim için çok değerli, çok özel bir insandı. Çok üzüldüm ve bu büyük üzüntüden sonra pete girdim. Aynı yerde yeni bir tümör daha görüldü. İlk ameliyatım çok kolay geçmişti. Hiç korkmamıştım ama ikinci kez ameliyat olduğumda ömrüm bitmiş gibi hissettim… Aynı tedavi, aynı süreçler tekrarlandı… Bunu yeniden yaşamamak için iki mememin de alınmasını talep ettim ama doktorum onay vermedi…”

“Bu hastalığa yakalandıktan sonra insanın içine bir his gelir; sabır ve kabul” diyen Zamira Jumayeva, şunları da ifade etti:

“4 yıldır kanserle uğraşıyorum. İşe girdikten 4 ay sonra kanser teşhisi aldım. 4 senede 1 yıl ya çalıştım ya çalışmadım. Merit Grup beni yalnız bırakmadı, çalışma iznimi uzattı, yatırımlarımı devam ettirdi. Bunu yapmasalar burada tedavi göremezdim. Dönsem memleketimde, Türkmenistan’da böyle bir tedavi alamazdım. Onlara minnettarım. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ve Raziye Kocaismail’e de destekleri için çok teşekkür ederim.”

Kadınların her fırsatta kendilerini muayene etmesi gerektiğini söyleyen Jumayeva, “Memede ele gelen herhangi bir kitle, cilt değişikliği, meme başında herhangi bir çekilme, akıntı, koltuk altına doğru ele gelen bir şey olduğunda mutlaka doktora başvurulmalı. ‘Ya bir şey çıkarsa’ diye korkup doktora gitmeyenler var ama hay