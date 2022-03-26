Yem fiyatlarında fahiş artış

Yem fiyatları yükseldikçe yükseldi, ülkedeki hayvancının üretimi de çıkmaza girdi. Bir yıl önce 110 TL olan yem fiyatlarının torbası bugün 350 TL’ye yükseldi





Yemdeki hammadde fiyatlarının otomatiğe bağlandığını belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, döviz, ülkede akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlar ve Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatların yerinde durmadığını kaydetti.

Yem fiyatlarının torbasının bir yıl önce 110 TL olduğu bilgisine veren Naimoğulları, günümüzde bir torba yemin 350 TL’den alınabildiğini ifade etti.

Naimoğulları, “hammadde fiyatları otomatiğe bağlandı. Önceden bu şekilde değildi. Döviz ve zamlarla, savaşın da etkisiyle fiyatlar patladı.” dedi.

Yem fiyatlarındaki bu fiyat artışının ‘süt fiyatlarına zam yapılması gerektiği’ anlamına geldiğini dile getiren Naimoğulları, buna karşın, süt fiyatlarının zamlanmaması için hayvancıya yapılan desteklerin artması veya yem, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Naimoğulları, “Maliyetler yükseldiğinde serbest piyasa koşullarında ham madde tedarikçileri hemen fiyatlara zam yapar. Yarı devlet olan Binboğa yem sanayi bile otomatik zam yapar”

10 Mart’tan bu yana hükümet ile yaptıkları istişarelerin devam ettiğini anlatan Naimoğulları, 28 Mart’ta Bakanlık ile görüşeceklerini, 31 Mart tarihine kadar ise çözüm bekleyeceklerini anlattı. Aksi halde “isyan edeceğiz” dedi.

