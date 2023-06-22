Torbası 520 TL’den satılan yemin fiyatı 600 TL’ye yükseldi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, önceki gün yem fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldığını söyledi.

Torbası 520 TL’den satılan yemin 600 TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Naimoğulları, üreticilerin bu fiyatla üretim yapmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Naimoğlulları, 26 Haziran Pazartesi günü süt fiyatları, küçükbaş hayvancıya destek fiyatı ile diğer desteklerin artırılması talebiyle Tarım Bakanlığı’nda toplantı yapılacağını, ancak toplantıdan olumlu sonuç çıkmazsa, bayram sonrasında eyleme gideceklerini vurguladı.

Naimoğlulları, bu saatten sonra kesinlikle geri adım atmayacaklarını ekledi.

