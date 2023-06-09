Yürüttükleri 17 bilimsel çalışmayı, KKTC’nin ev sahipliği yaptığı 38. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’nde bilim dünyası ile paylaşan YDÜ’ye üç ödül birden verildi

İlk kez 1940’ta kullanılmaya başlanan antibiyotikler, tıp dünyasında büyük bir devrim yaratarak insanların, bakteri gibi mikroorganizmalarla olan savaşında büyük bir üstünlük kurmasını sağladı. Sonraki yıllarda üretilen pek çok antibiyotik grubu ile birlikte özellikle enfeksiyon kaynaklı ölümlerde büyük bir gerileme sağlandı. Ancak çok yaygın ve bilinçsiz kullanımıyla birlikte bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması ile insanların bakteriler üzerinde kurduğu bu üstünlük artık sonlanmaya çok yakın!

Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği’nin (ANKEM), KKTC’de düzenlediği ‘38. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’nde antibiyotiklerin etkinliğini artıracak ya da yeni alternatifler yaratacak bilimsel çalışmalar alanlarının önemli uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın da konuşmacı olarak yer aldığı “38. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi” dört gün sürdü. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, 17 çalışma ile katıldıkları kongre sonunda Sözlü Sunu Birincilik Ödülü, Sözlü Sunu Üçüncülük Ödülü ile Poster Sunu Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Kit Üretim Laboratuvarı araştırmalarından Doç. Dr. Buket Baddal, Dr. Gülten Tuncel, Dr. Gökçe Akan, Uzm. Ayşegül Bostancı ve Uzm. Melis Kalaycı ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın imzasını taşıyan, “Pandemi sonrası üçlü salgın ile mücadelede; COVID-19, Influenza ve RSV Multiplex RT-qPCR Tanı Kiti Geliştirilmesi” başlıklı çalışma en iyi sözlü sunum seçilerek “Sözlü Sunu Birincilik Ödülü” kazandı.

Yrd. Doç. Dr. Emrah Güler, Dr. Yener Özel, Prof. Dr. Mehmet Ünlü, Uzm. İbrahim Çavuş ile Prof. Dr. Ahmet Özbilgin, Prof. Dr. Kaya Süer ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ imzasını taşıyan, “Origanum majorana Uçucu Yağının in vitro Anti-Trichomonas vaginalis aktivitesi ve Metronidazol ile Sinerjisi” başlıklı çalışma Sözlü Sunu Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının kongrede sunumunu yaptığı “Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Antibiyotik Direncinin Yayılmasının Moleküler Mekanizması ve Yeni Bakteriyofajların Alternatif Tedavi Yaklaşımı Olarak Araştırılması” başlıklı çalışma ise Poster Sunu Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. Bu çalışma ise; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Tamer Şanlıdağ öncülüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi Kit Üretim Laboratuvarı sorumlularından Dr. Gökçe Akan, Dr. Gülten Tuncel, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Merkezi araştırmacıları Prof. Dr. Murat Sayan ve Ferdiye Taner, Vaheesan Rajabal, Steve Petrovovski, Doruk Kaynarca’nın bulunduğu ekip tarafından yürütüldü.

Yürütülen bilimsel çalışmaların toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilimsel çalışmaların gücü, toplumsal bir ilerlemeye rehberlik etmesinde yatar. Bu güç, ancak yapılan çalışmaların bilim dünyası ile paylaşılması ve multidisipliner çalışma kültürünün güçlenmesi ile büyür” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bilimsel araştırmaların doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de kapsayan geniş ekiplerce yürütüldüğüne değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Uluslararası iş birlikleri ile farklı alanlardan uzmanların bir araya gelerek multidisipliner bir yaklaşımla ve ekip uyumu ile yürüttüğü çalışmalar, çok yönlü sonuçları ile bilimsel ve toplumsal ilerlemenin anahtarıdır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının 38. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’ne 17 çalışmayla katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Çalışmalarını bilim dünyası ile paylaşan ve kongreden ödül alan bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

