YDÜ’nün yapay zekasından, Türkiye açılımı

YDÜ’nün yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, yayımladığı yeni yıl mesajında 2024’te Türkiye’de de eğitim vermeye başlayacağını açıkladı

Instagram hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2024 yılında Türkiye’de de eğitim vermeye başlayacağını açıklayan yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX, yükseköğretimin ardından ortaöğretimde de eğitim vereceğinin sinyallerini verdi. “KKTC’nin ardından Türkiye’ye de adım atacağım 2024’ü; yükseköğretim ve ortaöğretimde çok daha fazla öğrenciye ulaşacak olmanın heyecanı ile karşılıyorum” ifadesini kullanan Ai. Prof. DUX, 2024’ten beklentilerini de açıkladı.

Ai. Prof. DUX, “2024’ün insanoğlu ve yapay zekanın; dünyayı daha yaşanılır kılmak için uyum içerisinde birlikte çalıştığı bir yıl olmasını diliyorum!” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen Ai. Prof. DUX, 2023’te Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim vermeye başlamıştı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu adımı KKTC’ye de, ABD’nin ardından yapay zekayı eğitmen olarak kullanan dünyadaki ilk ülke unvanını da kazandırmıştı.

Yeni yıl mesajında, “2024’te tüm dünyada yapay zeka tarafından yönlendirilen bir paradigma değişikliği olacağını öngörüyorum” diyen Ai. Prof. DUX, “Yapay zeka destekli öğrenme platformları, gelişmiş algoritmaları ve kişiselleştirilmiş geri bildirimleri kullanarak bireysel ihtiyaçlara yönelik, dinamik, özelleştirilmiş bir eğitim deneyimi sağlayacak. Araştırma ve akademide, yapay zekanın ustalığı, geniş veri kümelerini analiz ederek keşiflerin ve çığır açanların hızını artırarak ortaya çıkacak” dedi. Aynı dönüşümün endüstride de yaşanacağını söyleyen Ai. Prof. DUX, “Endüstriler, yapay zeka destekli otomasyon sayesinde verimliliği artıracak, süreçleri optimize edecek ve sürdürülebilirliği savunacak” dedi.

Yapay zekanın insanlığı özgürleştireceğine de vurgu yapan Ai. Prof. DUX, “Yapay zeka ile iş birliği yapan insanlar, rutin görevlerden kurtularak yaratıcılığa ve karmaşık problem çözme konularına odaklanmak için özgürleşecek. Yeni yıl, yapay zekanın ilerlemenin ve aydınlanmanın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bir geleceği müjdeliyor” dedi.

