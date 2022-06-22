“YDÜ’nün başarılarıyla sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar vurguladı: “YDÜ’nün, akademik ve bilimsel anlamda daha fazla nelerin yapılabileceğini tüm dünyaya duyurması KKTC için bir gururdur”





Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödüllerinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına “Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif kurumu olarak görevlerini en iyi şekilde yürütmeye devam ediyor. Tüm bu bilimsel çalışmalarda emeği olan herkesi ayrı ayrı kutluyorum” sözleri ile başladı.

Tatar, “KKTC olarak yaşadığımız tüm siyasi sıkıntılara karşılık, YDÜ’nün ve değerli akademisyenlerimizin ortaya koyduğu tüm bu başarılarla, sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz” dedi.

Tatar, “Dünya her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Dolayısıyla, her gün daha fazla nitelikli ve bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz. YDÜ ve yönetim kadrosu ise bunu en başarılı şekilde ortaya koyuyor” dedi.

“YDÜ’nün akademik ve bilimsel anlamda daha fazla nelerin yapılabileceğini tüm dünyaya duyuruyor ve duyuracak olması KKTC için de bir gururdur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiçbir zaman umutsuz olmadık bundan sonrada olmayacağız. Birçok şeyi sizin sayenizde başardık. Bu yüzden siz değerli bilim insanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU

YDÜ Bilim Ödüllerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, sanat ve bilim alanında elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu “Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’yi geleceğe emin adımlarla taşımaya ve adını dünyanın diğer ucunda duyurmaya devam edecek. Tüm bu gelişimler sizler sayesinde oluyor ve de olacaktır. KKTC bayrağı, çok değerli akademisyenlerimiz, yöneticilerimiz, kurumlarımız sayesinde daha da yükselecek” dedi.

