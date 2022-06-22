banner762
banner815
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
12 0
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
9 0
 
Şampiyon Lefkoşa Karması
Şampiyon Lefkoşa Karması
25 0
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
15 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
31 0
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
19 0
16 0
banner797
banner854

“YDÜ’nün başarıları tartışılamaz”

banner476

banner825
“YDÜ’nün başarıları tartışılamaz”
 
YDÜ Bilim Ödüllerinde konuşan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YDÜ’nün özellikle sağlık alanındaki fakültelerinin kuruluş yıllarına değindi.
Avcı, “Yıllar önce ortaya koyduğu vizyon için, en başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e teşekkür ediyorum. 2006’da Tıp Fakültesi Hastanesinin temelinin atılmaması için uğraş veren nice isimlere karşı, O’nun verdiği mücadeleyi çok yakından bilen birisiyim. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Eczacılık fakültelerinin başarıları tartışılamaz” dedi. Avcı, “Yakın Doğu Üniversitesini ve yönetim kurulunu göstermiş oldukları başarıdan dolayı içtenlikle tebrik ediyorum. Tüm ödül alan hocalarımızı kutluyorum ve eminim ki, seneye ödül alacak hocalarımızın sayısı daha fazla olacak. Her gün değişen dünyayla birlikte, bizlerde gelişip üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.