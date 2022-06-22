“YDÜ’nün başarıları tartışılamaz”



YDÜ Bilim Ödüllerinde konuşan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YDÜ’nün özellikle sağlık alanındaki fakültelerinin kuruluş yıllarına değindi.

Avcı, “Yıllar önce ortaya koyduğu vizyon için, en başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e teşekkür ediyorum. 2006’da Tıp Fakültesi Hastanesinin temelinin atılmaması için uğraş veren nice isimlere karşı, O’nun verdiği mücadeleyi çok yakından bilen birisiyim. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Eczacılık fakültelerinin başarıları tartışılamaz” dedi. Avcı, “Yakın Doğu Üniversitesini ve yönetim kurulunu göstermiş oldukları başarıdan dolayı içtenlikle tebrik ediyorum. Tüm ödül alan hocalarımızı kutluyorum ve eminim ki, seneye ödül alacak hocalarımızın sayısı daha fazla olacak. Her gün değişen dünyayla birlikte, bizlerde gelişip üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



