YDÜ’den yangın zedelere 200 bin TL yardım

YDÜ, Türkiye’deki orman yangınlarına karşı kayıtsız kalmadı, 200 bin TL maddi yardım yaptı. Büyükelçi Başçeri, “tek yürek” mesajı verirken, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Günsel, “Kıbrıs Türkü ana vatanına bağlılığını, tek yürek oluşunu zor dönemlerde de gösteriyor” dedi



Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınlarında meydana gelen zarara karşı duyarlılık örneği sergiledi ve orman yangınlarıyla mücadele için Türk Kızılay'ın başlattığı bağış kampanyasına 200 bin TL ile destek oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi makamında ziyaret ederek, Türkiye’de yaşanan orman yangını felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuzey Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye arasında sarsılmaz gönül bağına vurgu yapılan ziyarette Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türk Kızılay’ın Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadele için başlattığı bağış kampanyasına 200 bin TL ile destek verdiklerini açıkladı.

Büyükelçi Başçeri, Yakın Doğu Üniversitesi’ne Türk Kızılay’ının başlattığı yardım kampanyasına verdiği destek için teşekkür ederek, “Yakın Doğu Ailesi’ne gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Tek yürek olduğumuzu bir kez daha hissettirdiler” dedi.

Türkiye’de yaşanan orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ciğerimizin yandığını hissediyoruz. Kıbrıs Türkü ana vatanına bağlılığını, tek yürek oluşunu zor dönemlerde de gösteriyor. Çok üzüldük, üzülüyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu nedenle Türk Kızılay’ın başlattığı bağış kampanyasına 200 bin TL ile destek olma kararı aldık. Sayın Büyükelçimiz aracılığıyla, ana vatanımızda yaşanan bu felaketten etkilenen bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.

