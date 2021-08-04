YDÜ’den yangın zedelere 200 bin TL yardım

YDÜ, Türkiye’deki orman yangınlarına karşı kayıtsız kalmadı, 200 bin TL maddi yardım yaptı. Büyükelçi Başçeri, “tek yürek” mesajı verirken, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Günsel, kurum olarak ellerinden geleni yapmak istediklerini vurguladı

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınlarında meydana gelen zarara karşı duyarlılık örneği sergiledi ve yangın zedeler için 200 bin TL maddi yardımda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

Büyükelçi Başçeri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının başlattığı yardım kampanyasına destek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

Başçeri, “Bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağımıza eminim. Ama bu zorlu süreçte göstermiş oldukları dayanışma ve tek yürek olduğumuzu bize bir kez daha hissettirdikleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel de, yaptığı kısa konuşmada, “Ciğerimiz yandı tabirini hep kullanıyoruz. Bunu hissettik ve buradan Anavatanımızla birlikteliğimizi göstermek istedik. Çünkü Anavatan’a bağlılığımızın, tek yürek oluşumuzun zor dönemlerde de gösterilmesi gerektiğine de inanıyoruz” dedi.

Günsel, kurum olarak ellerinden geleni yapmak istediklerini ve bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak adına başlattığı bağış kampanyasına katkıda bulunduklarını söyledi.

