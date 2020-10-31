YDÜ’den çifte fırsat: PCR, 75 TL, acil servis ücretsiz

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) PCR testi ücretini 75 TL’ye indirdi.Vatandaşların Covid-19’a karşı testlerini daha kolay yapmasına imkan tanıyan YDÜ’nün bu kararı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testlerinden 100 TL alınıyor. Öte yandan YDÜ, tüm Acil Servis hizmetlerinin ücretsiz verilmesini Kasım ayına kadar uzattı.