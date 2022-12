YDÜ’den Cenevre’de önemli başarı

YDÜ, Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’de 50 ülkenin katılımı ile düzenlediği “12. Global Sağlık Formu”nda “Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı”na üye oldu





Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve YDÜ Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’de 50 ülkenin katılımı ile düzenlediği “12. Global Sağlık Formu”nda KKTC’yi temsil etti. Yakın Doğu Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün “12. Global Sağlık Formu”nda “Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı”na üye oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi’nde, 17 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen “12. Global Sağlık Formu”na katılarak KKTC’yi temsil etti.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı ve MAGI Grup Genel Direktörü Dr. Matteo Bertelli’nin daveti ile katıldığı “12. Global Sağlık Formu”na 50 farklı ülkeden yaklaşık 200 akademisyen, devlet temsilcisi, sivil toplum örgütü, sağlık hizmeti veren firmaların temsilcileri katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’de 50 ülkenin katılımı ile düzenlediği “12. Global Sağlık Formu”nda, “Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı”na (the Alliance for Health Promotion - A4HP) üye oldu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12’incisi düzenlenen forum, bu yıl “Sağlığın Teşviki ve Refahı için Sivil Toplumun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paradigmaları Değiştirmek” teması gerçekleştirildi.

12. Global Sağlık Formu’nda Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı Genel Sekreteri Dr. Gabriaella Sozanski, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ittifaka üyeliğini de duyurdu. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı’nda Yakın Doğu Üniversitesi’ni Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören temsil edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin üye olduğu the Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı (A4HP) 1997’de Cakarta'da düzenlenen 4. Uluslararası Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konferansı’nda kuruldu. İttifak, insanların sağlığını iyileştirme taahhüdünü paylaşan farklı sektörlerden uluslararası Sivil Toplum Örgütleri (STK), akademik kurumlar ve diğer Sivil Toplum aktörlerinden oluşan bir koalisyon olarak faaliyet gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de 2015’ten beri resmi partner olarak kabul ettiği ittifakta, 60 ülkeden üye bulunuyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Haziran 2023’te Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenleyeceği “Yuvarlak Masa Toplantısı”na davet edildi

Cenevre’de gerçekleşen toplantı sırasında DSÖ Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Departmanı Direktörü Dr. Rudiger Krech ile bire bir görüşmeler de gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Yakın Doğu Üniversitesi’nin liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık alanında yapılabilecek düzenlemelerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlayacağı proje için de Dünya Sağlık Örgütü’nün desteğini aldı.

12. Global Sağlık Formu’nda Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı’na üye olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Haziran 2023’te Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan Yuvarlak Masa Toplantısına da davet edildi.

Italyan MAGI Genel Direktörü Dr. Matteo Bertelli, Yakın Doğu Üniversitesi’ne yolladığı mektupta Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in halk sağlığı alanında Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmaları tanıtmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’ne sunduğu proje ve fikirlerin DSÖ Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Departmanı Direktörü Dr. Rudiger Krech tarafından büyük bir beğeni ile karşılandığını bildirerek, Yakın Doğu Üniversitesi ve Doç. Dr. Ergören'e, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı üyeliğinde başarılar diledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin the Alliance for Health Promotion - A4HP’a üye olmasına ilişkin açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemizi, 60 ülkeden üyenin yer aldığı uluslararası bir organizasyonda temsil ederek, ülkemizin uluslararası arenada bilinirliğine katkıda bulunmak mutluluğumuzu ve gururumuzu bin kat artırıyor” ifadesini kullandı.

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak; geliştirdiğimiz proje ve bilimsel çalışmalarla sağlık alanında dünya bilim camiasına önemli katkılar sunarken, hastanelerimizle de ülke insanımıza nitelikli sağlık hizmetine erişim imkanı sağlıyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünya Sağlık Örgütü’nün de resmi partnerlerinden olduğu Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı’na üye olmamız diplomatik ve akademik açıdan ülkemiz için önemli sonuçlar doğuracak” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’de 50 ülkenin katılımı ile düzenlediği “12. Global Sağlık Formu”na Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi temsilen katılan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 12. Global Sağlık Formu’nda üniversitemi ve ülkemi temsil etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duydum” dedi.

“Üniversitemiz ve ülkemiz adına çok önemli adımlar attığımız 12. Global Sağlık Formu çok başarılı geçti” diyen Doç. Dr. Ergören “Dünya Sağlık Örgütü’nün de resmi partnerlerinden olduğu Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı’na üye olmamız diplomatik ve akademik olarak önemli sonuçlar doğuracak” ifadesini kullandı.