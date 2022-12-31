YDÜ ve Sebha Üniversitesi arasında önemli işbirliği

YDÜ ve Libya’nın en önemli üniversitelerinden Sebha Üniversitesi arasında, KKTC ve Libya arasındaki dostluğun pekişmesine katkıda bulunmak amacıyla akademik iş birliği protokolü imzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi, Libya’nın en önemli üniversitelerinden Sebha Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü yaparak önemli bir uluslararası iş birliğine daha imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Sebha Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Masoud E. Alragig’in imzalarıyla yürürlüğe giren protokol ile iki üniversite arasında akademik çalışmalar ve araştırmalarda iş birliği yapılacak.

Üniversiteler arasında geliştirilen iş birliklerinin kültürel zenginleşmeye, bilimsel ilerlemeye ve ülkeler arasındaki dostluğun pekişmesine önemli katkılar yaptığına vurgu yapılan protokol; ortak bilimsel çalışmalar, küresel halk eğitimi ve kültürel iş birliği konularını kapsıyor.

Sebha Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Masoud E. Alragig’in beraberindeki heyetle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’ne yaptığı ziyarette imzalanan protokolle; iki üniversitenin uygulayıcı, araştırmacı ve öğrencileri arasından güçlü bağlar oluşturulması hedefleniyor. Böylece, birlikte yürütülen ortak araştırmaların sonuçları ortak yayınlara dönüştürülürken iki üniversite arasında tecrübe aktarımı da sağlanacak.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Dünyanın pek çok ülkesinden farklı kurumlarla imzaladığımız iş birliği protokolleri ile araştırmacılarımız ve öğrencilerimizi dünya ile bütünleştirirken; farklı külttürler ve bilimsel birikimlere sahip kurumlarla birlikte, sahip olduğumuz bilimsel birikimi insanlığın hizmetine sunuyoruz.”

Sebha Üniversitesi ile imzaladıkları akademik iş birliği protokolü ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin 150’yi aşan uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın pek çok ülkesinden üniversite ve enstitüler ile iş birliği yaparak bilimsel üretkenliği ve verimliliği artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Times Higher Education, ODTÜ URAP, AD Scientific Index, Shanghai Ranking gibi önemli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının yayımladığı listelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi üniversitesi olarak yer alırken, adını dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yazdırdığını da hatırlatan Prof. Dr. Kurt, “Dünyanın pek çok ülkesinden farklı kurumlarla imzaladığımız iş birliği protokolleri ile araştırmacılarımız ve öğrencilerimizi dünya ile bütünleştirirken; farklı kültürler ve bilimsel birikimlere sahip kurumlarla birlikte, sahip olduğumuz bilimsel birikimi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Sebha Üniversitesi ile imzaladığımız protokol de bunun önemli örneklerinden biri” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Masoud E. Alragig: “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretle, Yakın Doğu Üniversitesi’nin etkileyici başarılarını yerinde gördük. İmzaladığımız protokole hemen işlerlik kazandırarak Yakın Doğu Üniversitesi ile her konuda iş birlikleri geliştirmek istiyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin büyüklüğünden, alt yapısından, kampüsündeki olanaklardan ve akademik başarılarından çok etkilendiklerini vurgulayan Sebha Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Masoud E. Alragig, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretle, bu etkileyici başarıları yerinde görme şansına eriştik. İmzaladığımız iş birliği protokolüne hemen işlerlik kazandırarak Yakın Doğu Üniversitesi ile her konuda iş birlikleri geliştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Sebha Üniversitesi’nin Libya’nın en iyi ve en büyük üniversitesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Masoud E. Alragig, “Özellikle tıp ve mühendislik alanlarında Yakın Doğu Üniversitesi ile önemli iş birlikleri geliştirebileceğimize inanıyoruz. Öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programları da iki kuruma güç katacak” değerlendirmesini yaptı.

