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YDÜ ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastaneleri, acil servis hizmetlerini ücretsiz veriyor

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YDÜ ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastaneleri, acil servis hizmetlerini ücretsiz veriyor

YDÜ, pandemi süreciyle ilgili bir kez daha duyarlılık örneği sergiledi ve devlet hastanelerinin yükünü hafifletmek amacıyla YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde acil servis hizmetlerini ücretsiz olarak vermeye başladı. Öte yandan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Girne’deki Oasis Otel, Sağlık Bakanlığı onayı ile pozitif vakaların gözlem ve takibi için pandemi merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Yine Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Park Palace Otel ise temaslı kişiler için karantina oteline dönüştürüldü.
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