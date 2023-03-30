YDÜ, tüm depremzede öğrencilerin yanında

2,5 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan YDÜ Büyük Kütüphane, depremzede öğrencilerin kullanımına açıldı



Depremzede öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’den yararlanmak için E-Devlet’ten alacakları barkodlu ikametgah belgesi, öğrenci belgesi ve kimlik bilgileri ile

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de yaşanan depremden etkilenen 3,200 öğrencisi için daha önce pek çok önemli karar açıklamıştı. Depremzede öğrencilerinin 2022-2023 Bahar Dönemi borçlarını silen üniversite, kampüs içerisindeki yurtlarında bulunan 470 yatak kapasitesini de barınma ihtiyacı duyan depremzede öğrencilerine ücretsiz olarak tahsis etti. Yakın Doğu Üniversitesi aynı zamanda depremzede öğrencilerine sabah ve akşam olmak üzere iki öğün ücretsiz yemek vermeye de devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin depremzede öğrencilere uzaktan erişime açılması ile birlikte üniversite, depremzede öğrencilere verdiği desteği genişleterek sadece kendi öğrencilerine değil deprem bölgesinde yaşayan bütün öğrencileri kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından aldıkları kararları hızla uygulamaya koyarak ana vatanın ve Türk halkının yanında olduklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak adına, hastanelerimizde kan bağışı kampanyası ve kışlık kıyafet ve battaniye yardım kampanyası başlatarak, ihtiyaçları hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırdık. Ayrıca, hastanelerimiz ve üniversitemiz uzmanlarından oluşan tıbbi yardım ve arama kurtarma ekiplerimizi de depremin henüz 18’inci saatinde bölgeye ulaştırdık” ifadesini kullandı.

Sonraki günlerde Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alan depremzede öğrencilerin maddi yüklerinin azaltılması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için de bir dizi karar alarak uygulamaya aldıklarını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ana vatan Türkiye’mize ve gençlerimize duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak; 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu Oluşumu Kütüphanelerimizi, kitaba ve bilgiye erişmekte sıkıntı yaşayan tüm depremzede öğrencilerin kullanımına açarak bölgedeki eğitim ihtiyaçlarına da destek vermeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’de yaşanan depremlerin yaraları sarılırken, destek verilmesi gereken en önemli konuların başında eğitim olanaklarının artırılması geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi de deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin bilgiye erişim olanaklarını desteklemek için 2,5 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan ve dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi depremzede öğrencilerin kullanımına açtı. Kütüphane, 850 milyon dijital kaynağa 7/24 erişim imkanı sunuyor.Depremzede öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’den yararlanmak için E-Devlet’ten alacakları barkodlu ikametgah belgesi, öğrenci belgesi ve kimlik bilgileri ile [email protected] adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacak.Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de yaşanan depremden etkilenen 3,200 öğrencisi için daha önce pek çok önemli karar açıklamıştı. Depremzede öğrencilerinin 2022-2023 Bahar Dönemi borçlarını silen üniversite, kampüs içerisindeki yurtlarında bulunan 470 yatak kapasitesini de barınma ihtiyacı duyan depremzede öğrencilerine ücretsiz olarak tahsis etti. Yakın Doğu Üniversitesi aynı zamanda depremzede öğrencilerine sabah ve akşam olmak üzere iki öğün ücretsiz yemek vermeye de devam ediyor.Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin depremzede öğrencilere uzaktan erişime açılması ile birlikte üniversite, depremzede öğrencilere verdiği desteği genişleterek sadece kendi öğrencilerine değil deprem bölgesinde yaşayan bütün öğrencileri kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından aldıkları kararları hızla uygulamaya koyarak ana vatanın ve Türk halkının yanında olduklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak adına, hastanelerimizde kan bağışı kampanyası ve kışlık kıyafet ve battaniye yardım kampanyası başlatarak, ihtiyaçları hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırdık. Ayrıca, hastanelerimiz ve üniversitemiz uzmanlarından oluşan tıbbi yardım ve arama kurtarma ekiplerimizi de depremin henüz 18’inci saatinde bölgeye ulaştırdık” ifadesini kullandı.Sonraki günlerde Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alan depremzede öğrencilerin maddi yüklerinin azaltılması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için de bir dizi karar alarak uygulamaya aldıklarını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ana vatan Türkiye’mize ve gençlerimize duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak; 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu Oluşumu Kütüphanelerimizi, kitaba ve bilgiye erişmekte sıkıntı yaşayan tüm depremzede öğrencilerin kullanımına açarak bölgedeki eğitim ihtiyaçlarına da destek vermeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.