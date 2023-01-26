YDÜ Rektörlüğüne Prof. Şanlıdağ getirildi

2015 yılından bu yana YDÜ Rektör Yardımcısı olarak görev alan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Günsel Aile Kurulu tarafından rektörlüğe getirildi

2015 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev alan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Günsel Aile Kurulu tarafından rektörlüğe getirildi. 23 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ümit Hassan’ın geçen hafta hayata veda etmesiyle görevi devralan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 1966’da Lefke’de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Lefke İstiklal ve Lefke Gazi Lisesi okullarında tamamlayan Prof. Dr. Şanlıdağ, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Biyoloji ve Endüstriyel Mikrobiyoloji bölümünde tamamladı.

Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tıbbi mikrobiyoloji alanında yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 1993-1995 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı akademisyenlik kariyerini, 1995-1997 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi’nde sürdürdü. 1997’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne geçen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 1998’de yardımcı doçentlik, 2000’de doçentlik ve 2006’da profesörlük unvanlarını Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyolji Anabilim Dalı’nda yürüttüğü çalışmalarla aldı.

Celal Bayar Üniversitesi’nde pek çok idari görev de üstlenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 2015’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönerek Yakın Doğu Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olarak göreve başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde başta DESAM Araştırma Enstitüsü ve Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi olmak üzere pek merkezin kuruluşunda görev aldı.

2020’den bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev alan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın uzmanlık alanlarından bir kaçını hepatit virüsleri, yeni önem kazanan mikroorganizmalar, viral tanı yöntemleri, moleküler tanı yöntemleri, adenovirüsler, yapay zeka uygulamaları ve obezite oluşturuyor. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, COVID-19 pandemisinde, liderlik ettiği bilimsel çalışmalar ve yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ve koruyucu burun spreyi gibi projelerle önemli bir rol üstlendi.

PROF. DR. İRFAN SUAT GÜNSEL: “2015’TEN BU YANA BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ KIYMETLİ HOCAMIZ PROF. DR. TAMER ŞANLIDAĞ, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLARAK ÜNİVERSİTEMİZE VE ÜLKEMİZE DAHA UZUN YILLAR KATKI SUNACAK.”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmesi ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Son 23 yılı Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere, 30 yıldır üniversitemizde büyük emekleri olan kıymetli Hocamız Prof. Dr. Ümit Hassan’ı geçtiğimiz hafta derin bir üzüntü ve büyük bir saygıyla son yolculuğuna uğurladık. Günsel Aile Kurulu'nda, ülkemize ve üniversitemize büyük bir adanmışlıkla hizmet veren Prof. Dr. Ümit Hassan Hocamızın 2020’den bu yana vekilliğini yürüten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne asaleten atama kararı aldık” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın tıbbi mikrobiyoloji alanındaki uzmanlığı ile COVID-19 pandemisinin yönetilmesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi adına önemli roller üstlendiğini hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “2015’ten bu yana birlikte çalıştığımız kıymetli hocamız Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü olarak üniversitemize ve ülkemize daha uzun yıllar katkı sunacak. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ hocamıza yeni görevinde başarılar diliyor; kendisine, üniversitemize, Yakın Doğu Ailesi’ne ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

PROF. DR. TAMER ŞANLIDAĞ: “YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜ, SON ÜÇ YILDIR VEKİLLİĞİNİ YÜRÜTTÜĞÜM PROF. DR. ÜMİT HASSAN HOCAMIZDAN EL ALMIŞ OLMANIN HUZURUYLA YÜRÜTECEĞİM.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Ümit Hassan, sadece Yakın Doğu Üniversitesi’ne değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bilim dünyasına büyük emekleri ve katkıları olan çok büyük bir isimdi. Böylesine bir ismin 23 yıldır kusursuz bir şekilde yürüttüğü Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü devralmak benim için büyük bir gurur ve onur. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü, son üç yıldır vekilliğini yürüttüğüm Prof. Dr. Ümit Hassan Hocamızdan el almış olmanın huzuruyla yürüteceğim” açıklamasını yaptı.

Kendisini Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne layık gören başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, Günsel Aile Kuruluna ve destek veren herkese teşekkür eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bir parçası olmaktan gurur duyduğum Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki yerini kalıcı hale getirmek için, ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye ve geleceğe yön verecek yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

