YDÜ, PCR kitleri üretmeye başlıyor

Yakın Doğu, büyük bir ihtiyaç olan PCR tanı kitlerini üretmeye başlıyor. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Büyük bir gururla açıklamak istiyorum ki ülkemizde artık kendi PCR kitlerimizi üretebilecek noktadayız” açıklamasını yaptı





Yakın Doğu, ülkede bir ilke daha imza atıyor ve PCR tanı kitlerini üretmeye başlıyor. Bu konudaki müjdeyi Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel verdi.

İrfan Suat Günsel, dün Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada sağlık alanında yaptıkları yatırımlara değindi.

Günsel, “Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerinin bilimsel birikimini halkımızın ve insanlığın hizmetine sunacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Geliştirme aşamasında yer alarak, proje ve patent ortağı oldukları ve kısa süre önce İtalya’da kullanılmaya başlanan Koruyucu Burun Spreyi’ni ülkemizde üretmek için gerekli altyapı ve anlaşmaların tamamlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Günsel, “Gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, kendi markamızla kendi ülkemizde üretime geçmeye hazır olacağız” dedi.

Pandemiyle mücadelede önemli bir yeri olan ve bugüne kadar yurtdışından temin edilebilen PCR tanı kitlerini de ülkemizde üretmek için gerekli araştırma geliştirme süreçlerini tamamladıklarını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Büyük bir gururla açıklamak istiyorum ki ülkemizde artık kendi PCR kitlerimizi üretebilecek noktadayız!” ifadesini kullandı.

“Yakın Doğu ve Girne üniversitelerimizin, ulaştığı bu bilimsel kapasite ve üretkenlik üniversitelerimizin ve ülkemizin, dünyadaki saygınlığını kimsenin görmezden gelemeyeceği bir seviyeye taşıyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Times Higher Education’ın bu hafta açıkladığı “2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralamasında”, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, eğitim kalitesi alanında dünyada 30’uncu sırada yer aldığını söyledi.



