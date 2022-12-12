banner875
banner885
13 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
10 0
 
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
11 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
18 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
21 0
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
23 0
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
21 0
banner878
banner887

YDÜ öğrencilerinin kitabı, Elsevier tarafından yayınlanacak

banner898

banner825
YDÜ öğrencilerinin kitabı, Elsevier tarafından yayınlanacak
banner892

 
Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencilerinin, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Doç. Dr. İlker Özşahin danışmanlığında hazırladıkları projeler ile ürettikleri cihazların tasarım ve prototiplerini bir araya getiren ikinci kitap olan Medikal Cihazların Pratik Tasarımı ve Uygulamaları (The Practical Design and Applications of Medical Devices), dünyanın en saygın yayınevlerinden biri olan Elsevier tarafından yayımlanacak.
Biyomedikal öğrencilerin projelerini bir araya getiren ilk çalışma da “Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation – Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” ismiyle 2021’de yine Elsevier tarafından yayımlanmıştı.
21 bölümden oluşacak olan Medikal Cihazların Pratik Tasarımı ve Uygulamaları kitabı, protez kolda nörolojik iletişimi sağlayacak yaklaşımlar, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı bebek/infant monitor cihazı, elektro fizyoterapi cihaz tasarımı, sesle kontrol edilebilen protez el, protez bacağın 3 boyutlu biyobaskısı, bilgisayar web kamerası üzerinden hastalık teşhisinde kullanılacak yüz tanıma sistemi, lazer doppler teknolojisi kullanılarak gözdeki retinal kan pıhtılarının tespiti, uyku apnesi tespit cihazı, Tanısal Radyoloji Departmanı için tasarım esasları, İnvazif olmayan bir kan basıncı ölçüm cihazının tasarımı, EMG sinyaliyle çalışan elektromekanik el tasarımı, sinyal işleme yöntemi ile ses tanıma sistemi gibi pek çok konuyu içeriyor.
Pratik ve uygulamanın, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim geleneğinin en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Görevlisi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Biyomedikal Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencilerimizin, arge, tasarım ve ürüne dönüştürme süreçlerini danışmanlığımızda yürüttüğü projeleri de bu yaklaşımın en önemli örneklerinden biri” ifadesini kullandı.
“Medikal Cihazların Pratik Tasarımı ve Uygulamaları”nın, Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, dünyanın en saygın yayınevlerinden biri olan Elsevier tarafından yayınlanacak olan ikinci kitabı olacağını hatırlatan Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Öğrencilerimizle birlikte; araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi. 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.