YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi

Sağlıkta uluslararası kalite standartlarını karşılayan YDÜ Hastanesi, Almanya merkezli akreditasyon kuruluşu TEMOS’tan aldığı kalite akreditasyonu ile dünyada sayılı hastaneler arasında yerini aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü “Toplam Kalite Yönetimi” çalışmaları ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinde uluslararası kaliteyi tescil eden TEMOS (Trust, Effective Medicine, Optimize Services) akreditasyonu ile zirveye ulaştı.

Uluslararası hasta bakımı ve yönetimi ile çalışan ve hasta güvenliği standartlarını takip eden Almanya merkezli bağımsız akreditasyon kurumu TEMOS tarafından denetlenen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi “Quality In Medical Care” uluslararası akreditasyon sertifikasını alarak, sağlık hizmetlerindeki kalitesini tescil ettirmiş oldu. Güven, etkili tedavi ve optimize edilmiş sağlık hizmetlerinin ölçümlendiği TEMOS denetimi sonucunda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi TEMOS Uluslararası Kalite Standartlarını karşılayarak, “Tıbbi Bakımda Kalite Sertifikası” almaya da hak kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıkta uluslararası kalite standartlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar, bu kapsamda oluşturulan “Kalite Konseyi” ile “Kalite Koordinatörlüğü” ve buna bağlı olarak hastanenin tüm birimlerinin dahil edildiği toplam kalite yönetimine yönelik organizasyon yapısı ile gerçekleştirilen düzenli ve yoğun çalışmalar neticesinde ciddi bir başarı elde edildi.

TEMOS’UN BELİRLEDİĞİ 500 STANDART KARŞILANARAK BÜYÜK BAŞARI ELDE EDİLDİ

6-8 Eylül 2023 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni akredite etmek için denetlemeye gelen Almanya merkezli bağımsız kuruluş TEMOS, belirlediği 500 standardı baz alarak hazırladığı “Denetim Raporu”nu açıklayarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Uluslararası Kalite Standartlarını karşıladığını ve akredite olduğunu resmi kanallarından duyurarak ilan etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin çatı kuruluşu “ISQua/IEEA” tarafından akredite edilen ve dünyada 14 ülkede merkezi bulunan TEMOS tarafından, 4 farklı kategoride, toplam 19 başlık altında, 500’ün üzerinde standartta denetlendi.

Dünyada sadece etkin kalite yönetim sistemlerine sahip sağlık merkezlerinin başvuruda bulunabileceği TEMOS Akreditasyon Sertifikası için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; Tıbbi Hizmetler, Hemşirelik ve Ebelik Hizmetleri, Ayaktan ve Yatan Hasta Hizmetleri, Acil Servis ve Yoğun Bakım Hizmetleri, Ameliyathane, Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri, Kan Bankası ve Kan Yönetimi, Uluslararası Düzeyde Faturalama ve Muhasebe, Dokümantasyon, Taburcu ve Takip, Uluslararası Hasta Yönetimi, Yönetişim-Yönetim ve Liderlik, Komiteler, Enfeksiyon Kontrolü Hijyen ve Önleme, Kalite Yönetimi, Etik ve Sürdürülebilirlik, Uluslararası Hasta Güvenliği, Tesis Hizmetleri Altyapı ve Güvenlik, Uluslararası Hasta Hizmetleri ve Uluslararası Hasta Yönetiminde Hukuki Yönler, İnsan Kaynakları, Sürekli Tıp Eğitimi ve Eğitim bazında değerlendirildi.

TEMOS’un Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon belgesini almaya hak kazanarak adını dünyanın sayılı hastaneleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kıbrıs’ta bir ilk olarak adanın sağlık turizmi potansiyelini de güçlendirmiş oldu.

Sağlık turizminde fark yaratmak için TEMOS sertifikası büyük önem taşıyor

2010’da Almanya’da kurulan ve bağımsız bir denetleme kuruluşu olan TEMOS International, bugün Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Amerika’nın birçok noktasında bölge ofisleri bulunan sağlık alanının en önemli akreditasyon kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Sağlık sektöründe hedef kriterleri karşılayan merkezlere verilen TEMOS akreditasyonu ise dünyada sağlık turizminde fark yaratmak isteyen sağlık kuruluşlarının sahip olması gereken önemli bir sertifika olarak kabul ediliyor. Sağlıkta yüksek hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik konusunda standartları tescil eden TEMOS akreditasyonunun varlığı, yurt dışında tedavi hizmetleri arayışında olan hastaların sağlık merkezi seçiminde önemli rol oynuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kalite Sertifikasyon hedeflerinde ilk adım olarak, kısa bir süre önce de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Mükemmeliyet Sertifikası’na da sahip olmuştu.

PROF. DR. MÜFİT C. YENEN: “TEMOS AKREDİTASYONU, DÜNYADAN ÜLKEMİZE HASTA AKIŞINI HIZLANDIRACAK ÖNEMLİ BİR ADIM.”

Kıbrıs’ın lider sağlık merkezi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, hizmete girdiği 2010’dan beri, hizmet kalitesi ve bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda aranılan bir hastane olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak ülke sağlık sistemini güçlendirirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni önemli bir sağlık turizmi merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu yönüyle, almaya hak kazandığımız TEMOS (Trust-Effective Medicine-Optimize Services) akreditasyonu, dünyadan ülkemize hasta akışını hızlandıracak önemli bir adım oldu” ifadesini kullandı.

“Akreditasyon sürecine hazırlandığımız 8 aylık süreçte, hastanemizin organizasyonel ve sağlık hizmetleri süreçlerimizi gözden geçirerek ihtiyaç duyulan düzenlemeleri gerçekleştirdik. Teletıp gibi yeni hizmetleri aktif hale getirdik” diyen Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Bu yoğun hazırlık süreci ve denetimler sonunda TEMOS sertifikasına sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalite Koordinatörü Burcu Süerdem ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası alanda geçerli ‘Tıbbi Bakımda Kalite Akreditasyonu’nu hastanemize almak için, düzenli bir şekilde ekip olarak çalıştık. Sağlık hizmetlerimizde kalitemizi mükemmel hale getirmek, hasta hizmetleri, hasta bakımı, ayaktan ve yatarak tıbbi hizmetler, görüntüleme hizmetleri, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği alanlarında dünya standartlarını takip edebilmek adına, Kurucu Rektörümüz Sayın Dr. Suat İrfan Günsel’in vizyon ve misyonunu ilke edinerek, TEMOS Akreditasyon’una başvurduk ve gururla hastanemizin başarılarını taçlandırdık” ifadesini kullandı.

Süerdem, “Hastanemiz, TEMOS akreditasyonu ile Diplomatik Konsey tarafından da ‘Tercih Edilen Sağlık Hizmetleri Sağlayıcısı’ olarak tescillenirken, Uluslararası Yardım Grubu (IAG)’nun hizmet veritabanına da eklenmiş oldu. TEMOS’un kurumsal web sitesi ve sosyal medya hesaplarında da adını, akredite olmuş sağlık merkezi olarak yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, dünyada sağlık turizminde faaliyet gösteren acentelerin yeni rotalarından birinin de Kuzey Kıbrıs olmasına büyük bir katı sağlamış oldu. Söz konusu akreditasyon ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası bilinirlik ve aynı zamanda sağlık turizminde güçlü bir destinasyon olmasına büyük katkıda bulunuldu” ifadelerini kullandı.