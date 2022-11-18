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YDÜ Hastanesi Yeniboğaçi’nin başhekimliğine başarılı isim

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21 Kasım’da Yeniboğaziçi’nde açılacak YDÜ Hastanesi’nin başhekimliğine, Kalp ve Damar Cerrahisinin duayen hekimlerinden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz getirildi

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YDÜ Hastanesi Yeniboğaçi’nin başhekimliğine başarılı isim

 
Kalp damar cerrahisinde özelleşmiş tedavi ve teknikleri ilk uygulayan hekimlerin başında gelen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, 21 Kasım’da Yeniboğaziçi’nde açılacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin başhekimliğine getirildi.
2017’den beri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde hizmet veren, özellikle mitral kapak tedavileri ve küçük kesiden kalp ameliyatlarını başarıyla uygulayan az sayıdaki kalp damar cerrahından biri olan ve bugüne kadar birçok kalp damar cerrahının yetişmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, 21 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin başhekimlik görevine getirildi.
Türkiye’de aort anevrizmanın kapalı yöntemle tedavisine olanak sağlayan tekniği ilk uygulayan hekimlerden biri olan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, aynı zamanda neo-korda kullanımı ile kompleks mitral kapak tamiri ameliyatlarını Türkiye'de ilk gerçekleştiren hekimlerden biridir. Bugüne kadar önemli sayıda mitral kapak tamiri ameliyatı yapmış ve bu çalışmaları en geniş serilerden biri olarak yayınlamış olan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, koroner bypass cerrahisinde sol meme altından, kalp deliği (ASD) ve mitral kapak ameliyatlarında sağ meme altından, aort kapak ameliyatlarında köprücük kemiği altından yapılan küçük kesi ile kalp ameliyatlarına ilk başlayanlardan olup, halen bu ameliyatları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarıyla uyguluyor.
 
 
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