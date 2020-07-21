YDÜ'den “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları ile Türk Dünyasından ödüllü toplam 35 sanatçı/akademisyen tarafından özel olarak hazırlana toplam 80 eserlik “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Fransız yazar ve filozof Albert Camus’un “Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı” sözleriyle başladığı konuşmasına, Sanat ve bilim her zaman insanlığı aydınlatan ışık kaynağı olmuştur. Bu aydınlık çevremizi, dünyamızı algılayabilmek ve yorumlayabilmek için vazgeçilmezdir dedi.

Prof. Şanlıdağ; “Sanatçının vizyonu kendi kültürünün ve kendi özgürlüğüne ihtiyacının yansımasıdır. Adını belki de hiç duymadığımız sanatçılar bile özgürlüklerine olan ihtiyaçlarını Berlin duvarına grafittiler çizerek ifade etmişlerdir. Sanat özgürlüğünün alanı sadece sanatçılarla sınırlı değdir. Sanatçı ile toplum arasında ilişki kurulması için aracılık faaliyetlerinde bulunan kişiler de sanat özgürlüğünden yararlanabilirler. Zira bu kişilerin faaliyeti bizzat sanatsal yaratıcılık faaliyeti olmasa da, sanat eserinin, sanatsal faaliyetin yöneldiği muhatap kitleye ulaşabilmesi bakımından vazgeçilmez bir fonksiyon ifa etmektedir.

Sanatın gücünü ve devletler tarafından sanatın bir araç olarak kullanılabilme potansiyelini bizlere gösteren pekçok örnek vardır. Sanatın özgürlüğü devletlerin kendilerini geliştirmesine ve diğer devletlerle olan ilişkilerine büyük katkılar yapar. Sanat özgürlüğü, düşünce, teşebbüs, çalışma, din, vicdan, seyahat ve iletişimsel haklarla bağlantılıdır. Öyle ki, söz konusu hak ve özgürlükler ancak sanat özgürlüğü ile birlikte uygulama alanı bulabilmektedirler.

Bugün Kıbrıs’ta Barış ve Özgürlüğün 46. Yılını geride bırakmış durumdayız. Türkiye ile birlikte yılmadan verilen onurlu mücadeleler sonucunda Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuştu. 20 Temmuz 1974’de düzenlenen Türkiye’nin Garantör haklarına bağlı olarak düzenlenen Barış Harekâtı hem Türklere, hem Rumlara barış getirdi. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesine emek verenlere ve bu vatan için mücadele eden herkese minnettarız. Şehitleri rahmetle, gazileri saygı ve şükranla anarken, bugüne adanan Barış ve Özgürlük Sergisinde emeği geçenlere teşekkür eder, iyi seyirler dilerim.” Dedi.

Konuşmanın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer aldığı “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisi kurdelesi kesildi. Sergi 29 Temmuz 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.