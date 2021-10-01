YDÜ çalışmaları Elsevier tarafından kitaplaştırıldı

YDÜ akademisyen ve lisans öğrencilerinin birlikte yürüttüğü bilimsel projelerle ortaya çıkardığı yaratıcı ve pratik biyomedikal çözümler, Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından kitaplaştırıldı





Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinin tasarladığı bitirme projelerini bir araya getiren “Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation - Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” kitabı Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. Sınıf öğrencilerinin tasarladığı bitirme projeleri Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından “Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları”adlı kitapta toplandı. Öğrencilerin Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Doç. Dr. İlker Özşahin in danışmanlığında yürüttükleri projeler ile üretilen cihazlar pek çok sağlık sorunu için ürüne dönüştürülebilir çözümler sunuyor.

Geliştirilen projeler arasında üç boyutlu yapay kol, el felci hastaları için düşünce ile hareket sağlayabilen akıllı eldiven, bel fıtığı hastaları için akıllı ceket, görme kaybı olan hastalar için ultrasonic gözlük ve akıllı baston, duyma kaybı için işitme destek cihazı, bulaşıcı hastalık taşıyan hastalara temassız destek robotu, felç hastaları için tekerlekli sandalyeyi yönlendiren akıllı şapka, hareket eden araçta sürücünün kalp krizi geçirmesi durumunda devreye giren araç durdurma sistemi gibi birçok pratik cihazın prototipleri yer alıyor.



