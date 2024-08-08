YDP’nin saygısızlığı!

Arıklı’nın başkanı olduğu YDP, liderimize saygısızlık yaptı! YDP’nin Lefkoşa’daki Genel Merkezi’nin bulunduğu binada 20 gündür asılı olan 20 Temmuz’la ilgili bayrak ve posterler içerisinde Atatürk ve Denktaş’a yer verilirken, Liderimiz Dr. Küçük’ün posteri bu pankart ve bayraklar arasında yer almadı

Hükümetin küçük ortaklarından Erhan Arıklı’nın başkanı olduğu Yeniden Doğuş Partisi’nin Lefkoşa’daki Genel Merkezi’nin bulunduğu binada yaklaşık 20 gündür asılı olan 20 Temmuz’la ilgili bayrak ve posterler içerisinde Dr. Fazıl Küçük’ün posterinin olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü nedeniyle YDP binasının üzerine KKTC ve TC bayrakları asıldı. Bayrakların yanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın posterleri de asıldı ancak Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün posteri bu pankart ve bayraklar arasında yer almadı.

Vatandaşlarımız “Nasıl ki Türkiye’nin Atatürk’ü varsa bizim de Atatürk’ümüz Dr. Küçük’tür. O nedenle Dr. Küçük’ün posterinin de orada asılı olması lazımdı. YDP’nin Dr. Küçük düşmanlığının sebebi nedir?” diye sorguladı.

Hatırlanacağı üzere 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıldönümünde ve 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda devlet yetkililerinin Anıttepe’ye gitmemesi, yapılan konuşmalarda Liderimiz Dr. Küçük’ten bahsedilmemesi ve poster ile resminin kullanılmaması, büyük tepki çekmişti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, bu durumu “vefasızlık” olarak nitelendirmişti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan önceki gün yapılan açıklamada, “Bir devlet sahibi olabilme hedefine yürürken, devletin temellerinin atılmasında Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının hizmetleri yeri geldiğinde sık sık vurgulanırken, fiiliyatta bu gibi noksanları görmek gerçekten üzücüdür.” denilmişti.

Açıklamada, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nün direniş destanı olduğu ve bunu anlatmanın yegane yolunun Lider Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının verdiği mücadele olduğu kaydedilerek, bu yılki törenlerde yaşanan haklı coşkuya rağmen Anıttepe'de “unutulmanın ve ihmalin hüznü” olduğu belirtildi; Anıttepe’deki törene CHP ve İyi Parti yetkilileri dışındaki yetkililerin dahil edilmemesinin Kıbrıs Türk tarafının tezlerine ters düşen bir nokta olduğu belirtilmişti.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nda da “Dr. Fazıl Küçük’ün tamamıyla unutulduğu, Anıttepe'ye hiçbir yetkilinin gitmediği ve yapılan konuşmalarda Dr. Küçük’ten bahsedilmediği, poster ve resminin kullanılmadığı” ifade edilen açıklamada, bu durum “vefasızlık” olarak nitelendirilmişti.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs halkını varoluş mücadelesindeki önderliğine vurgu yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedilmişti:

“Anavatan - yavruvatan birlikteliği edebiyatını sürekli tekrarlayan sizler, 20 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılan törenlerdeki eksikliğin görülmemesi manidardır. Ancak ne mutludur ki halkımız bu vefasızlığa ortak olmamış ve ‘törenlerde unutuldunuz ama kalbimizdesiniz, biz unutmadık’ diyerek, sosyal medyada Liderimizin tarihi resimlerini paylaşarak bu vefasızlığı telafi etmeye çalışmıştır.”