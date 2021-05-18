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YDP’de istifa furyası

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YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç yaptığı açıklamayla ilçe başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

YDP’de istifa furyası

Açıklama şöyle:
Parti içi yaşanan olumsuz gelişmeler ve Genel Başkanın ayrıştırıcı üslubunun yanında sabıkalı kişilerin her türlü entrikalarla partide üst kademelere getirilmesi hem ülke siyaseti hem de tabana verdiği büyük tahribattan dolayı görmüş olduğum lüzum üzerine; kurucusu olduğum partiden, iki dönem MYK üyeliğinin yanında üç dönemdir yürütmüş olduğum Lefkoşa İlçe Başkanlığından 9 yönetim kurulu üyem ve 14 teşkilat başkanım ile almış olduğum karar üzerine Yeniden Doğuş Partisinde ki tüm görevlerimizden ilçe Başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi beyan ederim Saygılarımla.
Öte yandan YDP’de Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan İsmet İlkhan sosyal medya üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu. İlkhan yayınladığı mesajda istifa nedenini, “Partimiz iktidar ortağı olarak hükümete girdikten hemen sonra; parti yetkililerimizin koltuklarını sağlama alma korkusu ile genel seçimlerde ve ondan öncesinde partimize saldıranlara ve barajı geçemeyeceğimizi söyleyenlere görev vermesi” ve “kurultayda açık açık mikro milliyetçilik yaparak birilerini kendilerine hizmet etsin diye bazı kurumlara atama yaparak partiye zarar vermesi” sözleriyle ifade etti. YDP’den istifa edenlere YDP Gelincik Köyü üyeleri de eklendi. 33 kişinin imza vererek istifa ettiği partinin yöneticileri ise sessizliğini koruyor.
 
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