YDP MYK bugün saat 12.00’de toplanıyor… Meclis Başkanlık seçimindeki kriz ele alınacak

YDP Genel Sekreteri Erşah Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Meclis'te yaşanan gerginlik son derece üzüntü verici. Ülkenin bu kadar sorunu varken, hele hele New York’ta önemli gelişmeler eşiğindeyken bu konudaki tartışmalar herkes gibi bizleri de rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.
“Başsavcılık makamı üzerinde ciddi bir mahalle baskısı oluşturulduğunu” savunan Yılmaz, “Başkanımızın da dediği gibi, bu baskı altındaki Başsavcının nasıl objektif hukuki bir görüş vereceği bizlerin de merak konusu. Tüm bunları ve izleyeceğimiz stratejiyi MYK’da konuşacağız” dedi.
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