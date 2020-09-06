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YDP'de korona virüs paniği

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YDP'de korona virüs paniği
Yeniden Doğuş Partisi'nde korona virüs paniği yaşanıyor.
Aldığımız bilgilere göre YDP; 10 gün seçim çalışmalarını askıya aldı.
Askıya alma sebebinin ise Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı ve Lefkoşa İlçe Başkanı'nın yapılan testlerinin pozitif olması olduğu bildiildi. Bu kişilerin çok sayıda da temaslı olduğu belirtilirken, Başkan Erhan Arıklı'nın evde izole olduğu ayrıca yakın temaslı bir çok partilinin de garantinaya alınmaya başlandığı kaydedildi.
YDP'nin Lefkoşa Kadın Kolları başkanı kısa süre önce Türkiye’den geldiği, yapılan çift pcr testinin negatif olduğu ancak sonrasında pozitife döndüğü aldığımı bilgiler arasında.
 
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