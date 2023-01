YDK, en çok ödül alan okul oldu

Yakın Doğu Koleji, Pearson Edexel ve Uluslararası Cambridge sınavlarında aldığı 7 ödül ile KKTC’de en çok ödül alan okul oldu

Yakın Doğu Kolejleri öğrencileri, uluslararası tanınırlığı en yüksek iki platform olan Cambridge International ve Pearson Edexcel’in yaptığı sınavlarda elde ettikleri Kıbrıs, Avrupa ve dünya dereceleriyle; IGCSE Biyoloji, Fizik, İşletme, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik sınavlarında büyük bir başarıya imza attı. Öğrencileri, Pearson Edexel ve Uluslararası Cambridge sınavlarında 7 ödül alan Yakın Doğu Kolejleri, KKTC’de en çok ödül alan okul oldu.

Uluslararası tanınırlığı en yüksek iki platform olan Cambridge International ve Pearson Edexcel’in yaptığı sınavlarda başarı elde eden öğrenciler, aldıkları sertifikalarla dünyanın herhangi bir eğitim kurumunda veya mesleki alanlarda yeterliliğini belgeleyebiliyor.

AVRUPA BİRİNCİSİ DEFNE ÖZ...

Yakın Doğu Koleji 11’inci sınıfı A-Level öğrencilerinden Defne Öz, Pearson Edexcel IGCSE Biyoloji sınavında Avrupa birincisi olarak ailesini, okulunu ve ülkesini gururlandıracak çok büyük bir başarı elde etti. Pearson Edexcel International GCSE (General Certificate of Secondary Education, öğrencilerin bir konu hakkında bilgi edinmelerinin yanı sıra bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini de kapsayan 21’inci yüzyıl becerileri ile donatılmış üst düzey bir program. Lise düzeyinde alınan bu eğitim, öğrenciyi yükseköğretim kurumlarında verilen eğitime hazırlarken aynı zamanda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine de imkan sağlıyor. Bu programa katılan öğrenciler aldıkları eğitimin ardından girecekleri sınavlarla ilgili ile IGCSE sertifikasına hak kazanıyor.

KIBRIS BİRİNCİSİ NİKİTA GORDEEV...

Yakın Doğu Koleji 11’inci sınıf öğrencilerinden Nikita Gordeev ise Cambridge IGCSE English as a Second Language sınavında üstün bir başarı göstererek en yüksek puanla Kıbrıs birincisi oldu. Gordeev ayrıca, IGCSE Fizik ve İşletme (Business) sınavlarında da en yüksek notları alarak Kıbrıs adası genelinde birinci oldu. Nikita Gordeev, Pearson Edexcel’den aynı anda iki ödül alarak, kazanılması zor bir başarıyı elde etti.

KIBRIS BİRİNCİSİ ECE ILGIN OYGUNCU...

Yakın Doğu Koleji, 9’uncu sınıf öğrencilerinden Ece Ilgın Oygucu ise Pearson Edexcel ILS (I Lower Secondary) Science sınavında üstün bir başarı elde etti. Ece Ilgın Oyguncu, girdiği sınavda Kıbrıs’ta en yüksek notu alarak tüm adada birinci oldu ve “Pearson Üstün Öğrenci Ödülü”ne layık görüldü.

6, 7 ve 8’inci sınıflarda 12-14 yaş öğrencilere yönelik bir program olan International Lower Secondary (ILS) Curriculum, Bilgisayar, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde ILS müfredatlarını takip ediyor. Yakın Doğu Kolejlerinde uygulanan ILS programı, International GCSE (International General Certificate of Secondary Education) ve GCE A Level için hazırlanan öğrencilere sağlam bir ön hazırlık ve alt yapı kazandırıyor.

KIBRIS BİRİNCİSİ AMİRSAM KHEİRKHAHSABETGHADAM...

Yakın Doğu Koleji 9’uncu sınıf öğrencilerinden Amirsam Kheirkhahsabetghadam ise Kıbrıs genelinde, matematik ve fen bilimlerinde en yüksek dereceyi yaparak her iki alanda da “I Lower Secondary” sınavı 2022 dönemi “Outstanding Pearson Learner” ödülüne layık görüldü.

ASIM İDRİS: “ÖĞRENCİLERİMİZİN ULUSLARARASI SINAVLARDA GÖSTERDİĞİ BU ÜSTÜN BAŞARILAR BİRER TESADÜF DEĞİL, SİSTEMLİ BİR VİZYONUN SONUCUDUR.”

Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu Kolejleri öğrencilerinin uluslararası sınavlarda gösterdiği üstün başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Öğrencilerimiz, Yakın Doğu Kolejleri olarak sistemli bir şekilde sunduğumuz eğitim-öğretim ortamını, kendi çalışma prensipleri ile harmanlayarak ciddi bir başarı elde ettiler. Uluslararası bir eğitim platformunda binlerce öğrencinin yarıştığı bir arenada, ada sınırlarını aşarak; Kurucumuz Dr. Suat İrfan Günsel’in ‘Adada kıtalı gibi yaşamak’ sözleriyle ifade ettiği vizyonun gücünü de göstermiş oldular” ifadesini kullandı.

Asım İdris, Yakın Doğu Kolejleri’nin Pearson Edexel ve Uluslararası Cambridge sınavlarında aldığı 7 ödülle, KKTC’de en yüksek başarıyı gösteren okul olduğunu da hatırlatarak, “Bizlere bu gururu yaşatan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.