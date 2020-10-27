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YDİ'de bir öğrenci pozitif

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YDİ'de bir öğrenci pozitif

Yakın Doğu İlkokulu’nda eğitim gören beşinci sınıf bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koronavirüs yakalanan öğrencinin anne ve babasına  yapılan ilk PCR testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Pozitif çıkan öğrencinin yakın temaslıları karantinaya alınıyor.
Konuyla ilgili olarak aldığımız bilgiye göre, öğrencinin gittiği bir dersaneden bulaşmış olacağı ifade edilirken, öğrencinin okula gidip geldiği servisteki arkadaşları ile sınıfının izole edildiği belirtildi.

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