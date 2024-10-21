Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nun yakınındaki bozuk yol ve geçici çözüm olarak küçük taşların kullanılması, sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı

Geçtiğimiz gün Haspolat’ta bozuk yol nedeniyle hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü sonrası, motosikletliler hayli endişeli.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nun yakınındaki trafik ışıklarının bulunduğu noktada, yolun bozuk olması ve beton dökülmesi yerine küçük taşların kullanılması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Sosyal medya hesabından Karayolları Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi'ni (LTB) etiketleyerek yaşanan duruma dikkat çeken Çağan Kubilay, “KKTC'nin en işlek yolu. Dikkat ölüm var. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Motosiklet Sürücüsü Çağan Kubilay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önündeki trafik ışıklarında, bozuk yolun fotoğrafını paylaştı.

"Dikkat Ölüm" başlığı atan Çapan Kubilay’ın paylaşımı, çok sayıda motosiklet sürücüsü tarafından da paylaşıldı.