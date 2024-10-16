Girne’de bir araç sürücüsü, köpeğe çarpıp yoluna devam etti; Altın Patiler Derneği, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi

Girne’de köpeğe çarpıp kaçan sürücünün durmadan yoluna devam etmesi tepki topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altın Patiler Derneği, sürücünün düşen plakasını dahi almaya zahmet etmediğini belirterek, “Bu kadar hız ve dikkatsizliğin sonu faciadır! Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi:

“Girne bölgesinde bir cana çarpıp kaçan şahıs zahmet edip durmadı bile...

Düşen plakasını bile almaya zahmet etmemiş.

Bu kadar hız ve dikkatsizliğin sonu faciadır!

Ama ne de olsa o bir köpek...

Yazıklar olsun!”