Koah hastası olan ve elektrikli oksijen cihazı kullanan Hasan Uzun “Yazıklar olsun bizim gibi hastalara bu eziyet yeter” diye isyan etti



Mağusa’ya bağlı Yıldırım köyünde yaşayan, elektrikli oksijen cihazı kullanan Hasan Uzun isimli vatandaş, elektriklerin sabah saat 10.00’da kesildiğini ve saat 14.00 civarında geldiğini ancak bu esnada oksijen tüpünün de bitmek üzere olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hasan Ahmet Uzun isimli vatandaş, Kıb-Tek’in “kesintisinin 2 saat olacak” diye açıklaması olmasa tedbir almış olacağını, ancak 3 saati geçkindir elektriklerin kesik olduğundan yakındı.

Uzun, akşama kesilmeyeceğinin de garantisi olmadığını ifade etti.

“Bu gece kesilmeyeceğinin de garantisi yok” Hasan Ahmet Uzun ilgili paylaşımının tam metni şöyle:

“Yazıklar olsun bizim gibi hastalara bu eziyet yeter. Saat 10.00 dan beri elektrik yok. Oksijenim bitmek üzere bari iki saat kesilecek diye duyuru yapmayın bu gece de kesilmeyeceğinin garantisi var mı.”



