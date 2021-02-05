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Yazıklar olsun

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Dr. Gardiyanoğlu’ndan tepki: “O kuyruklarda sayısız pozitif vaka çıkacak, onlarla kuyruklarda bekleyen insanlar ne olacak?”

Yazıklar olsun
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Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, PCR testlerinin durdurulmasına ilişkin karara tepki göstererek “yazıklar olsun” dedi.
Remzi Gardiyanoğlu, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:
“Herhalde alınan karar doğrultusunda insanlardan PCR isteme rezaletinin sorumluluğunu üstlenecek birileri vardır. Ülkenin test yapabilme kapasitesi belli. Yazık değilmi insanları bu duruma düşürmek? O kuyruklarda sayısız pozitif vaka çıkacak. Peki onlar ile saatlerce kuyruklarda bekleyen insanlar ne olacak. Yine PCR kararı da iptal edildi. Ve ülkenin sağlık bakanı herkes başının çaresine baksın bulaş çok artmıştır diye Sağlık Bakanlığının sayfasından açıklama yaptı. Yazıklar olsun.”
 
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