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Yazıklar olsun!

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Sokağa çıkma yasağının olduğu, restoranların barların kapatıldığı, evlerde 10 kişiden fazla kimsenin olmasına izin verilmediği, eğlencelerin de yasaklandığı yılbaşı gecesinde, Girne’deki bazı casinolarda yılbaşı kutlaması yapıldı. Şampanyaların patlatıldığı, sosyal mesafe ve maskenin yok sayıldığı geceye katılanlar birbirlerine sarılarak eğlendi

Yazıklar olsun!
(Halkın Sesi-Özel)
Hükümetin geceden sabaha sokağa çıkma yasağı koyduğu, restoranları, barları ve birçok işletmeyi kapattığı, evlerde 10 kişiden fazla kimsenin olmasına izin vermediği, eğlence etkinliklerini de yasakladığı yılbaşı gecesinde, Girne’deki casinolardan skandal görüntüler ortaya çıktı. Girne’de bazı casinolarda önceki gece yılbaşı kutlaması yapıldı, görüntüler sosyal medyada yayıldı, herkesten tepki yağdı. Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağının başladığı 22.00’den önce casinoya giden ve sokağa çıkma yasağının sona erdiği sabah 05.00’e kadar casino içinde kalan yüzlerce kişi, sabahın ilk ışıklarına kadar kalabalık içerisinde kumar oynadı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise casinolarda garsonlar, şampanyalar patlattı, çok sayıda kişi 2021’e girileceği an birlikte geri sayım yapıp kutlama yaptı. Sosyal mesafe, maske ve hijyenin yok sayıldığı geceye katılanlar birbirlerine sarılarak, dans etti. Binlerce insanın kurallara uyarak eve kapanıp kaldığı bir gecede yaşanan bu olayın ardından yüzlerce vatandaş “yazıklar olsun” diye tepki gösterdi. Evlere en fazla 10 kişi kuralı getirilirken casinolarda yaşanan kalabalığa nasıl izin verildiğini soran vatandaşlar, “Okullar kapandı, restoranlar kapanmaya mahkum edildi. Ama casinolarda yüzlerce kişi toplandı. Bu görüntüleri yaratanların vicdanları rahat mı? bu kadar esnafı kapatacaklar ama bunlara parti yaptıracaklar” diye tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar da “Yazık! KKTC’de çalışan hemşerime doktoruma sağlık çalışanıma yazık. Saat 22.00’de kapısına kilit vuran restorantcıma, bar işletmesine, eğlence merkezinde çalışanlarıma iş verenlerime yazık, yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak esnafıma yazık. Yurtdışında okuyup veya çalışıp memleketine karantina olduğu için gelemeyen ailesi ile görüşemeyen Kıbrıslıma yazık. Çoook yazık” diye yorumlar yaparak öfkesini dile getirdi.

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