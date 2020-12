Novabank Genel Müdürü Bülent Berkay, özel sektör çalışanlarına 1500 TL destek ödemelerinin gerçekleşmesinin ardından açıklama yaparak, “Yazıklar olsun, özel sektör sadece para ile desteklenmez!” dedi





Novabank Genel Müdürü Bülent Berkay, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, özel sektör çalışanlarına ödenen 1500 TL destek ödemesini eleştirerek, “kızgınım” diyerek “Yazıklar olsun, özel sektör sadece para ile desteklenmez!” ifadelerini kullandı.

Berkay, yaptığı açıklamada, hükümetin özel sektörün yanında olacağını hatırlatarak, "Tüm zorluklara göğüs germeye çalışan bu özel sektörden, tüm emekler ile yetişen, eğitim gören ve hâlihazırda çalışmaya devam eden personelini gel ve bir günde çal yani kamuda istihdam et ve 10 günde geldin geldin, gelmedin başkasını senin yerine alırım de. Geçmişte de bunları yaptınız... Emek hırsızları sizi" dedi.

Novabank Genel Müdürü Berkay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sen kamuyu küçülteceğim de, gece gündüz maaş ödeyemez durumda ol, kamu da personel sayısı çoktur de, bütçenin bilmem kaçta kaçı maaşlara gider de, her ay sonu nasıl içinde çıkacağını hesapla, Türkiye’ye git dilen, bu ay da maaşları ödeyebildin ve çok iyi iş becerdin diye övün…

İşsizliğe çözüm bulacağını söyle, özel sektörün istihdam yaratması için ‘hesapta’ destek paketleri açıkla, insanları aç ve açıkta bırak, hele de bugün Özel sektör istihdam destek fonuna 100 milyon aktardığını söyle. Böyle zor ödenmede çalışanını işten durdurmayan ve maaşını tam ödeyen özek sektörün yanında olacağım de ve sonra:

Tüm zorluklara göğüs germeye çalışan bu özel sektörden, tüm emekler ile yetişen, eğitim gören ve hala hazırda çalışmaya devam eden personelini gel ve bir günde çal yani kamuda istihdam et ve 10 günde geldin geldin, gelmedin başkasını senin yerine alırım de.

Geçmişte de bunları yaptınız, ama böyle zamanda çalışanının tüm haklarını eksiksiz yerine getiren, işten durdurmayan, özel sektörden gel hala hazırda çalışan personeli kamuya al, emek hırsızları sizi.

Hiç olmazsa en az bir yıldır çalışmayan işsiz olan para kazanmayan işsiz birini alsaydınız.

Bu siyasi zihniyet hiç değişmedi. yazıklar olsun.”