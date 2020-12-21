Dr. Erden Aşardağ’dan UBP kurultayına sert tepki





İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UBP Kurultayına yüklendi. Dr. Aşardağ, ülkede potansiyel ciddi bulaşın olmasına kaşın UBP kurultayı için büyük bir kalabalık topluluğu bir araya toplamanın yanlışlığına dikkat çekerek “Çok üzgünüm yazıklar olsun !!!” yazdı.

Aşardağ’ın paylaşımı şu şekilde:

Meyhaneler, eğlence yerleri, gazinolar, oteller, kumarhaneler, barlar, okullar artık tam gün serbest açılmalıdır. Hatta maskeler burun altına kadar çekilebilir. Sosyal mesafe artık bir metrenin altına inebilir. Kapanan ve kısıtlanan bu mekanlardan ve halkımızdan baskı unsuru olduğumuz için özür dileriz.

KKTC’ deki potansiyel ciddi bulaşın farkında değilseniz okuyun öğrenin, farkında iseniz bu daha kötü. Yazıklar olsun.Üstelik yapılan ayaküstü röportajlarda sağlığı nasıl çözeceğinizi belirtiyorsunuz. Trajikomik. Sayın Pilli ve ekibi bulaşıcı hastalıklar üst kurul dışında bu konuda samimi olmadığınızı anlıyoruz.

Üstelik bu kurultayda pandemiyi nasıl bitireceklerini anlatıyorlar. İnsanları akılsız zannediyorsunuz. Pandemi bu düşünce şekliyle bitmez. Siz aklıselim insanların zamanında doğru uyarılarına ve nefer gibi çalışan sağlıkçılara dua ediniz.

Bu kadar kalabalığı böylesi bir dönemde iç içe biraraya topladınız ya , bundan sonra artacak bulaştan direk siz sorumlu olacaksınız. Yatacak yeriniz olmayacak.

Bir sağlıkçı olarak pandemi döneminde sağlık problemlerinin çözümünde, kesinlikle olaya politika karıştırmadan katkı yapmaya çalıştığımızı biliyorsunuz ve eminim bundan şüpheniz yoktur. Hangi parti , kurum kuruluş yanlış yapıyorsa HALK SAĞLIĞINI KORUMAK açısından karşı durmak boynumuzun borcudur.Eminim olayın farkında olan UBP’ li partili arkadaşlar bu durumdan utanmış ve hicap duymuştur.

Kimseye ama kimyese pandemi konusunda bundan sonra birşey anlatamayacaksınız.

ÇOK ÜZGÜNÜM YAZIKLAR OLSUN !!!

