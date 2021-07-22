Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde yaşanan siyasi gelişmelere ve siyasetçilere tepkisini paylaştı.

Dimağ Çağıner'in paylaşımı şöyle:

Ne yeni sarayın yapılması önceliktir ne de yapılması hakkında yapılan açıklamalar faydamızadır. İktidar ve muhalefet her zamanki gibi çözüm hakkında ( ne iki devlet ne de federasyon) ülke sorunlarına çözümü konuşmuyorlar hatta kaçıyorlar sorunlardan. İktidar aman ben bu koltuğu bırakmayım derdinde sanki şikar iş yaparlar gibi ilginç muhalefet de aman sadece konuşayım eleştireyim ama beni kimse eleştirmesin derdinde kısaca yönetmek iktidar olmak bile istemiyor. İstese o sorumluluğu taşır. Diğer bir kesim hem nala hem mıha söylemi ile ne olduğu belli olmayan bir hal ve davranış içinde. Kısaca yakın zamanda cesur ve en önemlisi akıllı siyaset, ülke için siyaset vizyonu KKTC parlementosundan çok uzakta. Yazık geçen giden kaybolan zamana gençliğe geleceğe yazık.