banner875
banner815
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
5 0
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
17 0
 
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
13 0
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
22 0
Mağusa’da gece sessizliği
Mağusa’da gece sessizliği
56 0
21 0
50 0
banner878

Yazar Uluçhan’dan gençler için yaratıcı yazarlık atölyesi

banner476

banner825
Yazar Uluçhan’dan gençler için yaratıcı yazarlık atölyesi


 Ülke yazarlardan Gürkan Uluçhan, gençler için yaratıcı yazarlık atölyesi düzenleyerek onlara deneyimlerini aktaracak.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak  atölye çalışmaları,  6 hafta sürecek.

Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki lokalinde yer alacak olan yaratıcı yazarlık kursları, ücretsiz olacak.

-“Bir kalem, bir defter, bir de hayal gücünü al da gel!”

Her Perşembe 17.30-18.30 saatleri arasında yapılacak olan çalışmalara, yazmaya ilgi duyan, 16 yaş ve üzeri tüm gençler “Bir kalem, bir defter, bir de hayal gücünü al da gel!” sloganı ile davet ediliyor.

Yaratıcı yazarlık atölyelerinde Gürkan Uluçhan’ın yol göstericiliğinde, gençlerin çeşitli temaları ele alarak tartışmak, araştırmak ve yazmak konusunda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

İlgi duyan kişilerin  yarın saat 17.30’da Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki binasına gelip kaydolarak ilk atölyeye katılabileceği duyuruldu. 

-Gürkan Uluçhan

Lefkoşa doğumlu olup Marmara Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan Gürkan Uluçhan’ın, Cin Seli (Şiir), Ahna Kitabı (Novella), Zamanın Aşkı (Öykü), Keçiboynuzu (Polisiye Roman), Korkunç Üçlü (Gençlik Romanı), Medusa (Şiir) ve Bit Pazarı (Roman) olmak üzere yayımlanmış yedi kitabı var.
2004 yılında “Akıl Hastanesi” isimli öyküsü ile EMAA 1. Genç Öykücüler Yarışması’nda üçüncülük, 2012 yılında “Peştemalin bir günü” isimli öyküsüyle “Defne Dergisi V. Öykü Yazma Yarışması’nda birincilik, 2013 yılında “Morgue Sokağı’ndaki Morgda Yaşananlar” isimli öyküsüyle FABİSAD tarafından düzenlenen GİO Öykü Yarışması’nda başarı ödülleri aldı. Ahna Kitabı, pek çok dile çevrildi ve Güney Kıbrıs ve Amerika’daki bazı okullarda okutuldu. Kısa film senaryoları da yazan Gürkan Uluçhan, Kıbrıs’ta çekilmiş üç tane kısa filmin senaryosuna da imza attı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.