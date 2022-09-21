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Yazar Gürkan Uluçhan, gençler için yaratıcı yazarlık atölyesi düzenleyecek

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Kıbrıslı Türk yazar Gürkan Uluçhan, gençler için yaratıcı yazarlık atölyesi düzenleyerek onlara deneyimlerini aktaracak

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Yazar Gürkan Uluçhan, gençler için yaratıcı yazarlık atölyesi düzenleyecek

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ekim Perşembe günü başlayacak atölye çalışmaları, 10 Kasım Perşembe günü tamamlanacak şekilde 6 hafta sürecek. Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki lokalinde yer alacak yaratıcı yazarlık kursları, ücretsiz olacak.

-“Bir kalem, bir defter, bir de hayal gücünü al da gel!”

Her Perşembe 17.30-18.30 saatleri arasında yapılacak çalışmalara, yazmaya ilgi duyan, 16 yaş ve üzeri tüm gençler “Bir kalem, bir defter, bir de hayal gücünü al da gel!” sloganı ile davet ediliyor.

Yaratıcı yazarlık atölyelerinde Gürkan Uluçhan’ın yol göstericiliğinde, gençlerin çeşitli temaları ele alarak tartışmak, araştırmak ve yazmak konusunda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

İlgi duyan kişilerin 6 Ekim Perşembe saat 17.30’da Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki binasına gidip kaydolarak ilk atölyeye katılabileceği duyuruldu. 

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