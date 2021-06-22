Yaz yağmuru etkili oldu

Birçok bölgede dün öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Yağışlı havanın bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor

Sıcak hava kütlesi etkisindeki ülkede, dün yer yer sağanak yağmur etkili oldu. Başkent Lefkoşa'da saat 13.45 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 45 dakika sürdü.Kışların bile çoğu zaman kurak geçtiği ülkede, nispeten serin devam eden hava koşullarının ardından, dün yağan gök gürültülü sağanak, kış ve yağmur sevenleri mutlu etti.Öğlen saatlerinden itibaren başkent Lefkoşa ve Lefke ağırlıklı olmak üzere birçok bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle KKTC ve Güney Kıbrıs’ta meteoroloji kuruluşları uyarı mesajları yayınladı.Ülkede dün öğle saatlerinde yer yer etkili olmaya başlayan yağışlardan dolayı kayganlaşan yollara dikkat çeken polis yavaş sürüş uyarısında bulundu.Polis, özellikle Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun viraj kısımlarındaki kayganlıklara işaret ederek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmelerini rica etti.Öte yandan ülkede dün yer yer etkili olan yağışlı havanın bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor.Meteoroloji Dairesi, 22 – 28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunda, havanın genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak, nispeten nemli olacağını açıkladı.Bölge bugün ve yarın ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimlerde 31 - 34 derece, sahillerde 24 - 27 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde ise 28 - 31 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esecek.