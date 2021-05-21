Yaz sezonu geldi, turizmde halen planlama yapılacak

TDP milletvekili Zeki Çeler, bu plansızlık ve rahatlıkla adaya turist gelmeyeceği gibi, bu sezonun da kaybedileceğini ifade etti



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Zeki Çeler, göreve geldiği günden itibaren görev ve sorumluluklarını yerine getiremeyen UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin turizm alanında da ev ödevlerini yerine getiremediğini belirtti. Yaz sezonu gelmesine rağmen ilgili bakanın halen çalışma yapılacağından bahsettiğini belirten Çeler, “Öyle anlaşılıyor ki gerekli çalışmalar yapılmadı, bu da maalesef bu yılın da kaybedildiği anlamına gelmektedir” dedi.

TDP Milletvekili Çeler dün Meclis’te hükümetin icraatları, hayat pahalılığı ve turizm konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda yine Meclis’te yaptığı konuşmada turizmde açılım ve adaya turist getirilmesiyle ilgili ne gibi çalışma yapıldığını sorduğunu ancak yaz sezonu gelmesine rağmen halen bu planlamanın yapılmadığını belirten Çeler, birçok ülkenin pandemi dönemiyle ciddi çalışma yaptığı, rekabetin yükseldiği bir dönemde gerekli çalışmaların yapılmamasını ciddi bir eksiklik olduğunu söyledi. Çeler, konuyla ilgili sadece Turizm Bakanlığının değil, hükümetin bir bütün olarak görevlerini yerine getirmediğine dikkat çekti.

‘Kuzey Kıbrıs sağlıklıdır, güvenlidir, rahat ulaşım vardır, aşılamada da sıkıntı yoktur’ denilecek noktaya gelinemediğini, bu plansızlık ve rahatlıkla adaya turist gelmeyeceği gibi, bu sezonun da kaybedileceğini belirten Çeler, bunun sorumlusunun da UBP-DP-YDP hükümeti olduğunu vurguladı. Hükümetin iş bilmezliği neticesinde maliyenin gelirlerinde artış olmayacağı gibi, turizm sektörünün daha da sıkıntıya gireceğini, bundan da en büyük zararı maalesef turizm emekçilerinin göreceğini kaydetti.

Kapalı turizmle ilgili de ilgili Bakan’ın ‘Bayram bir sınav niteliğinde olacak’ dediğini anımsatan Çeler, “Bayram geçti, denetim ve kontrol yapıldı mı, kurallara uymayanlara ne gibi ceza verildi. Bunlar açık ve şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır” dedi. Devlet tarafından konulan kurallara halen tam anlamıyla uyulmadığını, yapılan açıklamalara göre her gün onlarca, yüzlerce kişinin kuralları ihlal ettiğini, geçtiğimiz gün şampiyonluk kutlaması bile yapıldığını belirten Çeler, devletin ağırlığının hissedilmediği yerlerde her şeyin yapılabileceğini kaydetti.

Konuşmasında “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe de değinerek, ülkeye inanç turizmi adı altında gelecek kişilere 1 yıla kadar ikamet izni verilmesiyle ilgili Bakan’a yetki verildiğini anımsatan Çeler, bu değişikliğe neden gerek duyulduğunu sordu. Çeler, yapılan değişiklik, bunun gerekçesi ve kimleri kapsayacağı ile ilgili Bakan’dan açıklama talep eti.

TDP Milletvekili Çeler ülkede var olan sorunlara pandemi nedeniyle yenilerinin eklendiğini, üstüne bir de döviz krizi eklendiğini, hükümetin görevini yapmaması nedeniyle de vatandaşların mağduriyetinin katlanarak arttığını kaydetti. Ekonomik anlamda zora giren hükümetin en kolay yol olarak da maaş kesintileri ile hayat pahalılığını durdurmaya yöneldiğini belirten Çeler, yapılanların zaten ekonomik anlamda zorda olan kişileri daha da zora sokacağını kaydetti.

Uygulamanın sigorta emeklilerini de kapsayacak şekilde düşünüldüğünü, geçtiğimiz gün katıldığı komite toplantısında bunun en azından sigorta emeklilerini kapsamaması yönünde görüş belirttiklerini söyleyen Çeler, buna olumlu yaklaşıldığını ve çalışmanın bu şekilde sürdürüleceğinin belirtildiğini kaydetti.

Bu uygulamanın sigorta emeklilerini de kapsaması halinde bazı kişilerin maaşlarının asgari ücretin altında kalacağını belirten Çeler, “Umarım bu yanlışa düşülmez” dedi.



