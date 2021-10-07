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Yaz saati uygulaması ne zaman sona erecek?

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Yaz saati uygulaması ne zaman sona erecek?
KKTC'de yaz saati uygulaması, 31 Ekim Pazar sona erecek, saatler bir saat geri alınacak.
Yaz Saati Emirnamesi uyarınca 28 Mart 2021 Pazar’dan beri uygulanan yaz saati (ileri saat) uygulaması ay sonu sona erecek.
Emirnameye göre saatler 31 Ekim Pazar günü saat 04.00’te geri alınacak.
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