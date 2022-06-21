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Yaylalı yeniden atandı

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KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan ve görev süresi sona erecek olan Pelin Yaylalı, aynı göreve yeniden atandı.

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Yaylalı yeniden atandı
KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan ve görev süresi sona erecek olan Pelin Yaylalı, aynı göreve yeniden atandı.
Bakanlar Kurulu, 25 Haziran 2019 tarihinde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan ve görev süresi sona erecek olan Pelin Yaylalı’nın, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yeniden atanmasına karar verdi.
 
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