Yayla bölgesinde bulunan derenin ıslahı yapılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yayla bölgesinde bulunan ve uzun yıllardan beri ıslah edilmemiş derenin ıslah çalışmalarının başlaması öncesi, yerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Oğuz’a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun, Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık ve Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, bölgede bulunan derenin ıslah edilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alarak, en yakın sürede derenin ıslah çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

