LTB’nin, barların bulunduğu Zahra Sokak’ı yayalaştırma girişimine bölge sakinleri tepki gösterdi. LTB Trafik Şube Sorumlusu Türkay Klermo “Gençler oraya gidiyor, O sokağın gidişatı budur. Şehrin yaşaması için bu damarlar şarttır” dedi

Lefkoşa’daki Zahra Sokak’ta yayalaştırma gerginliği, eyleme dönüştü. Lefkoşa Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Zahra sokağın yayalaştırılması girişimine bölgede yaşayanlar tepki gösterdi.LTB ekipleri önceki gün ilk kez deneme maksatlı olarak beş saatliğine sokağı araç trafiğine kapadı. Sokağın kapanmasına tepki gösteren bölge sakinleri ise araçlarını yol üzerine park ederek, eylem yaptı.Bölge sakinleri, belediye görevlilerine ve bölge esnafına tepki gösterdi, zaman zaman tansiyon yükseldi. Polisin olay yerine gelmesiyle tansiyon düştü.Lefkoşa Belediyesi bir süreden beridir bölge esnafı ve bölge sakinleriyle sokağın yayalaştırılması yönünde diyalog ve çalışma içerisindeydi.Öte yandan Lefkoşa’daki Zahra Sokak’ta yaşanan “yayalaştırma gerginliği”nin ardından, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Trafik Şube Sorumlusu Türkay Klermo, söz konusu sokakta Belediye’nin yayalaştırma niyeti olduğunu ancak henüz bu yönde bir karar olmadığını açıkladı. Klermo, önceki akşam beş saatliğine yayalaştırma denemesi yapıldığını, ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını kaydetti.Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren LTB Trafik Şube Sorumlusu Türkay Klermo, tepki gösteren vatandaşların yolun kalıcı olarak araç trafiğine kapatıldığını sandığını belirterek, gerekli çalışmalar, düzenlemeler yapılmadan ve izinler alınmadan bir yolu trafiğe kapatmanın mümkün olmadığını söyledi.Belediyenin Zahra Sokağı yayalaştırma niyeti olduğunu ve önceki gün deneme ve gözlemleme maksatlı olarak beş saatliğine bunu uyguladığını aktaran Klermo, “Proje aşamasına gelindiğinde bu gözlemler kullanılacak. Belki önümüzdeki süreçte birkaç kez daha birkaç saatlik denemeler yapacağız. Yaşananların tekrar yaşanmaması adına bu sefer gerekli bilgilendirmeleri yapacağız” dedi.Belediyenin Zahra Sokağı yayalaştırma niyeti olduğunu ancak yayalaştırılması yönünde herhangi bir karar olmadığını yineleyen Klermo şöyle konuştu:“Zahra Sokağı’nın yayalaştırılması bir niyettir ve bu niyeti geliştiren de oradaki gelişimdir. Gençler oraya gidiyor, sokaktaki bar ve kafe sayısı ile populasyon arttı. O sokağın gidişatı budur. İstanbul’daki İstiklal Caddesi de araç trafiğine kapalıdır, şehrin yaşaması için bu damarlar şarttır.”Zahra Sokağı’nda yol akışının ise 3 hafta önce alınan bir kararla değiştirildiğini belirten Klermo, sağ direksiyon araçlara ters olarak sağdan akan yol akışının artık soldan sağlandığını belirtti.